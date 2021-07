Das ist das neue Vorstandsteam

Bei der Hauptversammlung des Fördervereins der Göge-Schule Hohentengen ist Jasmin Boscher zur neuen Vorsitzenden gewählt worden. Sie löst damit Susanne Petermann-Mayer ab, die sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte und mit einem T-Shirt und einer Gartenpflanze verabschiedet wurde. So behält sie die Grundschule in Erinnerung, für die sie lange als Vorsitzende des Fördervereins und als Elternbeiratsvorsitzende tätig war.

Zuvor hatte Petermann-Mayer in ihrem Bericht von den Aktivitäten der vergangenen Jahre berichtet. Der Förderverein hat die Schule bei Anschaffungen und Veranstaltungen unterstützt. Außerdem hat der Förderverein die Aktion „gesundes Frühstück“ organisiert. Leider musste diese, sowie viele andere Aktionen im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausfallen. Für die Zukunft sind allerdings schon die ersten Projekte in Planung. Die Garten-AG soll endlich ein Gartenhäuschen bekommen und auch die Erweiterung der Spielgeräte auf dem Pausenhof ist in Planung.

Herbert Knobelspieß, Kassierer des Fördervereins, konnte krankheitsbedingt leider an der Versammlung nicht teilnehmen. Susanne Petermann-Mayer übernahm stellvertretend den Vortrag des Kassenberichts. Als neue Vorsitzende wurde Jasmin Boscher gewählt. Selina Klein wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Herbert Knobelspieß bleibt Kassierer und Ines Reck wurde zur Schriftführerin gewählt. Nina Allmaier, Beate Herre und Melanie Hafner unterstützen den Förderverein als Beisitzer. Bürgermeister Rainer und Schulleiterin Andrea Wetzel dankten Susanne Petermann-Mayer für Ihr Engagement in den letzten Jahren und wünschte der neuen Vorsitzenden und ihrem Team für die Zukunft viel Erfolg.