Das Interesse an Europa füllt den Bären

Großes Interesse an Europa: Vorsitzender Karl-Heinz Bleicher hat zur Mitgliederversammlung des Partnerschaftsvereins Hohentengen-Göge am Donnerstag im vollbesetzten Gastraum des Bären in Hohentengen 42 Teilnehmer begrüßt. Gekommen waren neben den Mitgliedern aus dem eigenen Verein auch Vertreter benachbarter Partnerschaftsvereine von Bingen bis Aulendorf. Sie alle wollen für Europa Flagge zeigen und beteiligen sich an der geplanten proeuropäischen Veranstaltung zum Europatag am 9. Mai in Bad Saulgau.

Die Initiative für diese Veranstaltung ging vom Hohentenger Verein aus. Die Landesgeschäftsführerin der Europa-Union Baden-Württemberg, Bettina Kümmerle, war mit ihrem Ehemann zur Versammlung in der Göge extra aus Heilbronn angereist, um die Struktur der Europa-Union vorzustellen.

„Ich bin mir sicher, die Aktion wird ein Erfolg“, sagte der Vorsitzende Karl-Heinz Bleicher in seinem Bericht. Zuspruch für die Aktion erfuhr er sogar vom früheren Biberacher Oberbürgermeister, Claus-Wilhelm Hoffmann. Er sagte sein Kommen zu. Auch sonst sind die Rückmeldungen positiv. Künstler wie der Bad Sauglauer Liedermacher Michael Skuppin und verschiedene Ensembles und Chöre habe ihre Teilnahme zugesagt oder in Aussicht gestellt. Das Motto der Veranstaltung lautet „Wir stehen für Europa“. Nun komme es darauf an, für die Veranstaltung kräftig zu werben, bat Bleicher die Vereinsvertreter.

Politiker als Teilnehmer

Noch einmal begründete Bleicher, weshalb die Veranstaltung kein Forum für Parteipolitiker sein soll. Der Prozess der europäischen Einigung sei durch populistische und nationalistische Strömungen gefährdet. Die Veranstaltung soll deshalb ein Zeichen für Europa setzen, das von den Bürgern ausgeht. Bleicher: „Bürgerschaftliches Engagement ist notwendig, weil die Politik eben zu wenig für Europa macht.“ Dabei kritisierte er die nur lauen Reaktionen der Politik in Deutschland auf die Vorschläge des französischen Präsidenten Macron zur Weiterentwicklung der Europäischen Union. Politiker seien als Teilnehmer aber jederzeit willkommen.

Der Hohentenger Verein, der die Partnerschaft mit mehreren kleineren Gemeinden in der Auvergne in Frankreich pflegt, ist insgesamt sehr rührig. So finanziert er seine Arbeit in weiten Teilen selbst, indem er die Bewirtung bei türkischen Hochzeiten in der Göge-Halle übernimmt. Jeweils 25 bis 30 Helfer kann der Verein für diese Arbeit mobilisieren.

Bei der Vorbereitung der Bürgeraktion in Bad Saulgau kam der Kontakt zu weiteren proeuropäischen Organisationen wie der Europa-Union und der proeuropäischen Bürgerinitiative Pulse of Europe zustande. Diese würden die geplante Bürgeraktion tatkräftig unterstützen und hätten auch ihre Teilnahme zugesagt, lobte der Vorsitzende.

In Hohentengen war Bettina Kümmerle aus Heilbronn vertreten. Die Landesgeschäftsführerin der Europa-Union Baden-Württembergs stellte die Struktur der Europa-Union vor. Dieser Verein sei überparteilich, pflege aber auch Beziehungen zur Politik. Die 3100 Mitglieder in Baden-Württemberg sind in 31 Kreisverbänden organisiert. Der nächste aktive Kreisverband befindet sich im Zollernalb-Kreis. Wegen des Mangels an ehrenamtlichen aktiven Vereinsmitgliedern sei die Europa-Union im ländlichen Raum bislang wenig präsent und bekannt. Die europäische Einigung sei ein Garant für den Frieden, so die Landesgeschäftsführerin. Auf aktuelle europapolitische Themen ging die Landesgeschäftsführerin allerdings nicht ein.