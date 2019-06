Das Einhorn-Kuscheltier kommt mit in die Seifenkiste

Das Heimatfest des Heimat- und Narrenvereins Völlkofen hat in diesem Jahr am Pfingstwochenende noch mehr Gäste angezogen als bisher. Vorsitzender Jörg Mau und viele Helfer hatten alle Hände voll zu tun. Die Kinder standen wieder im Vordergrund, aber auch die Großen kamen – und das auch noch günstig – auf ihre Kosten.

Am Freitagabend konnten die Acht- bis 14-Jährigen in der Turnhalle Disco erleben. Mit bunten Seifenblasen und Spots, mit Nebelschwaden und fetziger Discomusik konnten sie unter sich feiern. Selbst die Organisation lag bei den jungen Vereinsmitgliedern. Am nächsten Tag durften sich dann die Erwachsenen ganz jung fühlen und den „Schulerbuckel“ neben der Turnhalle beziehungsweise der Grundschule beim Bobbycar-Rennen hinunter sausen. Ein Spaß, den sich auch viele Zuschauer nicht entgehen lassen wollten. Danach konnten alle bei der Samstagabendhockete im Zelt das Zusammensitzen und den Feierabend genießen. Die Dorfgemeinschaft freute sich auf das Heimatfest und der Verein freute sich, dass das Angebot genutzt wird.

Verein spielt eine zentrale Rolle

Seit neuestem bietet der Heimat- und Narrenverein auch einen Seniorentreff und ein Frauenkränzchen an, beides werde gut angenommen. Der Verein spielt im Dorf mit 400 Einwohnern, der ein Teilort von Hohentengen ist, eine zentrale Rolle. Ina Schultz und ihr Mann sind wie jedes Jahr beim Heimatfest und fühlen sich als „Zugezogene“ mit ihren Kindern sehr wohl im Ort: „Für nicht Einheimische ist so ein Verein die Chance, integriert zu werden.“ Am Pfingstsonntag trafen sich wieder alle zum Frühschoppenkonzert. Die Kinder konnten den Spielplatz nutzen sowie sich bei einer Spielstraße Stempel holen und erhielten eine süße Belohnung. Im Zelt wurde gekocht. Das Wetter hielt und so konnten die Bänke im Freien unter den Sonnenschirmen genutzt werden. Jörg Mau half beim Bedienen: „Heute gehen mehr Essen über die Theke als sonst.“

Obwohl das Fest in diesem Jahr auf Pfingsten und somit auf den Ferienanfang fiel, ließen sich viele das familiäre Heimatfest nicht rausgehen. Die überaus moderaten Preise gehören zum Konzept. Die Helfer trugen grüne T-Shirts mit dem Fastnachtsruf „Hät’se – Dät’se“, der entstanden ist, weil ein Händler eine Frau in Völlkofen fand, die zwar keine Schönheit gewesen sein soll, dafür jedoch Geld hatte. Die Hochzeit wird an jeder Fastnacht vom Verein neu zelebriert, aber der Spaß an dieser klugen Entscheidung steht längst im Vordergrund.

Sandra Rall, die die Geschichte gern erzählt, half in der Turnhalle: „Bei uns macht, wie bei den anderen auch, die ganze Familie mit.“ Hier werden konditorreife Kuchen und Torten, die die Frauen aus Völlkofen beigesteuert haben, ausgegeben. Die zwei jüngsten Kinder der Familie Rall machten beim Seifenkistenrennen mit, der große Bruder ist bereits rausgewachsen, half aber bei der Abwicklung des beliebten Wettbewerbs und schob sogar seine Schwester in der Seifenkiste den Hang hoch. Der Opa baut schon seit vielen Jahren die fahrbaren Kisten. Die Enkeltochter sorgte für den Umbau und das neue Einhorn-Design. Ihr Einhorn-Kuscheltier kam als Maskottchen gleich mit. Insgesamt sechs Kinder, fünf Jungs und ein Mädchen, aus dem Dorf und der Umgebung hatten sich zum Start gemeldet. Bevor es losging, wurde die Sicherheit geprüft, schließlich sollte nichts passieren, und die Originalität der Kisten bewertet. Vor dem Start gab es einen Probelauf. Danach zwei Durchgänge. Die Zuschauer feuerten die Rennfahrer an, die sicher durchs Ziel fuhren. Louis war der schnellste, aber einen Pokal und ein Getränk bekamen alle. Danach tanzten die „Little Friends“ unter der Leitung der jugendlichen Ina Heinzler. Zwei der Tänzer hatten gerade noch den Helm vom Rennen auf und tanzten nun mit den Mädels zur Freude der Großen.

Die Vorsitzenden Jörg Mau und Markus Rall bedankten sich bei allen, würden sich über weitere Anmeldungen beim Rennen im nächsten Jahr freuen und wünschten noch einen schönen Ausklang.