Wilde Sprünge, enge Kurven, Matsch und Staub: Das steckt hinter dem Stoppelcrossrennen

Vier Jahre mussten Motorsportfans auf das Stoppelcross- und Stockcarrennen in Völlkofen verzichten. Es findet normalerweise alle zwei Jahre statt, fiel aber 2020 den Beschränkungen angesichts des Coronavirus’ zum Opfer. Umso größer ist die Vorfreude jetzt auf das Rennen am Samstag, 10. September. Insgesamt haben sich 90 Teilnehmer aus ganz Oberschwaben, von der Alb und aus Südbaden angemeldet. Mit einem engagierten Team hat Organisator Markus Heinzler die Vorbereitungen gut im Griff.

Die Entstehungsgeschichte

Die Idee zu einem solchen Rennen ist im Jahr 2012 aus einer Bierlaune heraus entstanden. Markus Heinzler, Jan Brendle, Markus Rall und weitere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Völlkofen einte die Begeisterung für den Motorsport. Wäre es nicht toll, ein eigenes Rennen zu veranstalten? Noch im selben Jahr wurde auf einem Acker von Markus Heinzler das erste Völlkofer Stoppelcross- und Stockcarrennen ausgetragen. Heinzler und Brendle sind bis heute federführend für die Durchführung verantwortlich.

Darum fasziniert Motocross

„Coole Sprünge, enge Kurven, Staub, Matsch und Motorenlärm machen für mich den Reiz des Motorcross-Sports aus“, sagt Jan Brendle. Seit Kindesbeinen sei er ein Fan. Angesteckt hat ihn sein Vater, der ihn zum ADAC-Supercross in die Stuttgarter Schleyerhalle mitnahm. Heute fährt er eine Viertakter-Crossmaschine, die er als vergleichsweise wartungsfreunlich beschreibt. Markus Heinzler hingegen liebt den Öl-Geruch des Zweitakters.

Das ist so magisch wie das Dröhnen der Motoren. Markus Heinzler

„Das ist so magisch wie das Dröhnen der Motoren.“ Beide Männer sind Hobby-Fahrer, der Spaß steht für sie ganz klar im Fokus. „Das professionelle Fahren bei Meisterschaften war nie eine Option, dafür müssten wir das Trainingspensum um ein Vielfaches intensivieren“, sagen sie.

Bevor gestartet werden kann, muss zuerst das Oval der Rennstrecke gepflügt und präpariert werden (v.l.): Marcel Luib, Nico Mau, Markus Heinzler, Jan Brendle und Newcomer Elias Heinzler (Foto: Michael Jäger)

Das sind die Herausforderung beim Stockcarrennen

Michael Maier aus dem Deggenhausertal hat sich seit 2012 dem Stockcar-Racing verschrieben. „Die Fahrzeuge sind allesamt selfmade“, sagt er. Gerade baue er sein siebtes Fahrzeug zusammen, mit dem er am 10. September in Völlkofen starten möchte. Auf den Geschmack haben ihn Andreas und Marcel Luib aus Völlkofen gebracht.

Der Ehrgeiz sei da, aber der Spaß und die Geselligkeit stehen für ihn klar im Vordergrund. Das „Brummla der Motoren“ sei einfach toll. „Beim Stockcarrennen wird keinesfalls mutwillig Schrott produziert, auch wenn die Vermutung beim ersten Anblick nahe liegt“, sagt er. Im Gegenteil: Es handele sich um einen Taktiksport, der Weitsicht, fahrerisches Geschick und natürlich reichlich Schnelligkeit auf der Strecke erforderte.

Wo wird gefahren?

Genutzt wird Heinzlers Acker am Ortsausgang von Völlkofen in Richtung Friedberg. Mit Traktor und Pflug zieht Heinzler die Fahrgasse. „Wir wollen eine flüssig zu fahrende Rennstrecke anbieten, müssen aber auch gleichzeitig darauf achten, dass die Geschwindigkeit nicht zur Gefahr für die Fahrer wird“, erklärt er. „Denn Sicherheit gilt als oberstes Gebot!“ Der Ovalkurs sollte auf unebenem Untergrund gefahren werden und etwa 500 Meter lang sein. Schließlich wird die Strecke von mehreren Helfern mithilfe einer Laderaupe präpariert und in einen fahrtauglichen Zustand gebracht. Der Acker ist abgeernet, wird nach dem Rennen wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt und dann kann Wintergerste gesät werden.

So viele Helfer und Teilnehmer gibt es

Neben 40 Helfern, die sich explizit um das Rennen kümmern, ist auch die ganze Dorfgemeinschaft mit im Boot. So wird etwa die Bewirtung vom Heimat-und Narrenverein Völlkofen gestemmt und die Mitglieder vom Roten Kreuz und der Feuerwehr sorgen für die nötige Sicherheit. „Ein weiterer wichtiger Faktor ist aber auch das Verständnis und die Unterstützung der Anwohner, ohne sie wäre eine solche Veranstaltung nicht darstellbar“, betont Jan Brendle. Gemeldet sich für das Stockcarrennen 40 Teilnehmer, beim Motocross 50 Teilnehmer. Sie kommen aus ganz Oberschwaben, der angrenzenden Albregion und Südbaden. „Mit dieser Zahl ist das Starterfeld für uns noch überschaubar“, sagt Rennleiter Makus Rall. Als eine von drei Frauen sei Lokalmatadorin Isabel Luib beim Stockcarrennen dabei.

„Ohne unsere großzügigen Sponsoren, die uns mit Geld- und Sachspenden unterstützen, wäre eine solche Veranstaltung gar nicht zu machen“, sagt Markus Heinzler. Denn die Vorleistungen würden mit jeder Veranstaltung aufwändiger und die gesetzlichen Vorgaben anspruchsvoller.

So läuft der Renntag ab

Mit der Fahrerbesprechung um 8.30 Uhr geht es los. „Von 8.45 bis 9.25 geben wir den Piloten beim Stockcar sowie den Fahrern von Motocross die Möglichkeit sich mit der Fahrstrecke vertraut zu machen, danach finden die einzelnen Rennen statt“, so Jan Brendle. Für alle ist von 12 bis 13 Uhr eine Pause eingeplant. Der Nachmittag startet mit dem Cross-Rennen der Gruppe B abwechselnd folgen danach die Stockcars mit Vollkontakt.

Der finale Auto-Crash wird ab 16.15 Uhr gefahren: Hier siegt derjenige Pilot, welcher am Ende als letzter noch auf der Rennpiste fährt. Die Siegerehrung erfolgt gegen 17.30 Uhr. Da das Rennen auf einem nichtöffentlichen Gelände stattfindet, müssen die Fahrzeuge nicht den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung entsprechen und dürfen somit abweichen. Die Fahrer sind mit einer umfangreichen Schutzausrüstung wie Helm, Stiefel, Handschuhe, Knie-, Nacken-, Rücken- und Brustprotektoren ausgestattet.

Am Ende wird es nur einen geben: Beim letzten Rennen wird solange gefahren, bis nur noch ein Auto übrig ist. (Foto: Archiv: Ina Schultz)

Jetzt muss eigentlich nur noch das Wetter passen, damit viele Zuschauer begrüßt werden können. Die Organisatoren behalten sich vor, das Rennen aus Sicherheitsgründen kurzfristig abzusagen. In dem Fall würde das Rennen eine Woche später, am 17. September, nachgeholt.