Bremen feiert wieder sein Sommerfest.

Nach der Zwangspause von drei Jahren feiert der Heimat,- Narrenverein und Spielmannszug Bremen vom Samstag, 18. Juni, bis Montag, 20. Juni, wieder sein traditionelles Sommerfest im und um das Dorfgemeinschaftshaus in Bremen. Der Auftakt findet am Samstag mit der Planet „B“-Party statt. Am Sonntag startet das Fest um 10.30 Uhr mit dem Frühschoppen. Ab 11:30 Uhr gibt es Mittagstisch und anschließend Kaffee und Kuchen. Am Abend findet eine Hockete statt. Der Montag steht ab 17 Uhr im Zeichen des Feierabendhocks.