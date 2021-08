Eine Tanne ist am Sonntagnachmittag im Eschleweg in Hohentengen in Brand geraten, da sie während des anhaltenden Gewitters in fünf Metern Höhe von einem Blitz getroffen wurde. Wie die Polizei mitteilt, löschten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hohentengen das Feuer. Verletzt wurde niemand.