Bienenlehrpfad dient als Ausbildungsort

Zwölf Jugendliche aus verschiedenen Orten treffen sich seit Januar einmal im Monat, um sich zum Junior Ranger ausbilden zu lassen. Unter der Leitung der Nabu-Gruppe Mengen werden die Teilnehmer bis Ende Juli insgesamt acht Lerneinheiten absolvieren. Besonders freut sich Anne Pfundstein vom Orga-Team, dass sich diese sechste Ausbildungsgruppe aus eigenem Interesse an Naturthemen zusammengefunden hat. Bisher entstanden die Gruppen in Kooperation mit Mengener Schulen. Einige Schüler haben bereits Naturerfahrungen in der Garten-AG der Göge-Schule unter der Leitung von Christa Steinborn gemacht, die die neue Gruppe mit betreut, und wollen nun ihre Kenntnisse vertiefen.

Verschiedene Naturexperten von Nabu, dem Naturschutzzentrum Obere Donau oder der näheren Umgebung vermitteln den Jugendlichen Wissenswertes zu verschiedenen Themen, wie „Tiere im Winter“, Heimische Amphibien“ oder „Einblicke ins Bienenleben“. Hierfür trifft sich die Gruppe jeweils für einen zweistündigen Lehrgang an verschiedenen Orten der näheren Umgebung. So auch in der vergangenen Woche, als das Thema „Bienen“ auf dem Programm stand. Winfried Klaus, Imker und Jugendbegleiter an der Göge-Schule, gestaltete die Lerneinheit unter anderem in der Streuobstwiese der Schule. Dort sind Bienenstöcke aufgestellt, die für die Bienen-AG und für das Streuobstwiesen-Projekt der Schule als Lehrmittel dienen. Zuerst zeigte er jedoch den Teilnehmern in den Räumen der Schule den preisgekrönten Dokumentarfilm „More than honey“, um ihnen die komplexen Abläufe in einem Bienenstock näher zu erläutern.

Pfad erklärt Honiggewinnung

Die durch den Film sensibilisierten Jugendlichen konnten anschließend die Bienenstöcke in der Streuobstwiese betrachten, wobei Winfried Klaus zudem die einzelnen Arbeitsschritte eines Imkers erläuterte. Bei dieser Gelegenheit konnte er auch auf die Info-Tafeln des neuen Bienenlehrpfades aufmerksam machen, die durch den Hausmeister der Schule fest im Boden verankert wurden. Die sieben Tafeln, die vom Förderverein der Schule finanziert wurden, beinhalten Informationen rund um die Biene und die Honiggewinnung. Christa Müller, die Leiterin der Schule, nahm den Besuch der Ausbildungsgruppe zum Anlass, den neuen Lehrpfad zu besuchen. Sie freue sich, dass mit den Lehrtafeln nun einfache, kindgerechte Informationen zur Verfügung stehen, dort, wo auch die Bienen ihr Zuhause haben.

Für die Jugendlichen stehen nun noch vier weitere interessante Lerngänge an. Am Ende der Ausbildungsreihe erhalten sie dann je eine Urkunde sowie das Abzeichen des Junior Rangers durch Markus Ellinger, den Naturpark-Ranger des Naturschutzzentrums Obere Donau in Beuron. Das langfristige Ziel der Ausbildung ist es, die jungen Leute in eine feste Gruppe einzubinden, die über eine längere Zeit Naturschutzaktionen mitträgt, wie es bereits frühere Ausbildungsjahrgänge des Nabu aktiv umsetzen.