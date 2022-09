Betrunkener Mofa-Fahrer ohne Helm unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 58-jähriger Mofa-Fahrer rechnen, nachdem dieser am Sonntag gegen 18 Uhr alkoholisiert in einem Teilort von Hohentengen unterwegs war. Eine Polizeistreife wurde auf den Kleinkraftrad-Lenker aufmerksam, da dieser ohne Helm fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Polizisten bei dem Mann Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille, woraufhin die Polizeibeamten den Mann zur Blutentnahme in eine Klinik brachten. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.