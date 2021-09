Bestellungen werden noch angenommen

Die Mitglieder des Ölkofer Heimat-, Freizeit- und Narrenvereins backen am Sonntag, 5. September, mit den Backfrauen wieder die heiß begehrten Denneten. Der unsicheren Corona-Lage entsprechend haben sich die Verantwortlichen dafür ausgesprochen, wie im vergangenen Jahr die Denneten auf Vorbestellung an die Gögebevölkerung zu veräußern. Nach dem letztjährigen tollen Erfolg, wünschen sich die emsigen Ölkofer in diesem Jahr eine eben solche rege Resonanz. „Wir sind gut vorbereitet und freuen uns mit den Backfrauen auf viele Bestellungen“, sagt Christoph Gruber, der Vereinsvorsitzende.

Bestellzettel liegen bis zum 1. September in der Bäckerei Zink, Metzgerei Braun sowie in Heikos Lädele aus. Des Weiteren dürfen Bestellungen direkt beim Vorsitzenden Christoph Gruber, St. Leonhard-Straße 5, eingeworfen werden. Auch über E-Mail an hfnvoelkofen@web.de ist eine Bestellung möglich. Ab 11 Uhr können die frischen Denneten dann am Sonntag im Dorfgemeinschaftshaus in Ölkofen abgeholt werden. Im Zeitraum zwischen 10 und 13 Uhr werden parallel dazu die Hauslieferungen ausgefahren. Neben den traditionellen Denneten mit Speck und Zwiebel gibt es alternativ dazu auch Denneten mit Kartoffeln. Für den Nachmittagskaffee runden schwäbischer Apfel- und Zwetschgenkuchen das sonntägliche Angebot ab. Der Ablauf entspricht der derzeit vorgeschriebenen Corona-Verordnung, dies sieht vor, dass sich am Haupteingang des Dorfgemeinschaftshauses der Zugang und zum Friedbach hin der Ausgang befindet.