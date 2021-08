Bestattermeister hilft Familien mit krebskranken Kindern

Der Bestattermeister Sascha Kraft hat dem Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen eine Spende in Höhe von 500 Euro überreicht. Die Summe war durch zwei Verbrauchervorträge zusammengekommen, die Kraft gemeinsam mit dem Gasthof Sonne in Hohentengen angeboten hatte.

Die Vorträge zu den Themen „Der aktuelle Trauerfall und die Bestattungsvorsorge“ sowie „Der Friedhof und die sich wandelnden Bestattungsformen“ wurden von Sascha Kraft im Saal des Gasthofs gehalten. Die Besucherschaft konnte sich an beiden Terminen zu den wesentlichen Themen im Rahmen von Sterben, Tod, Bestattung und Friedhofskultur und -Entwicklung informieren und auch persönliche Fragen stellen. Außerdem waren zahlreiche Informationsbroschüren zum Thema Pflege von Angehörigen, Grabpflege durch die Genossenschaft der Friedhofsgärtner, Bestattungsvorsorge und natürlich des Fördervereins krebskranker Kinder Tübingen erhältlich.

Der Förderverein unterstützt mit ehrenamtlichen und professionellen hauptamtlichen Mitarbeitenden zahlreiche Hilfsprogramme für Eltern mit ihren Kindern, die sich in der Krebstherapie befinden. Unter anderem gehören dazu Leistungen und Therapien, wie Musik- und Maltherapien, die von den Kassen nicht finanziert, jedoch zum nachweislichen medizinischen Erfolg führen, so der stellvertretende Vorsitzende Horst Simscheck im Gespräch mit Sascha Kraft. Der Förderverein unterhält in der Frondsbergstraße in Tübingen zwei für die Familien eingerichtete Häuser, in denen die Familien mit den Kindern während der Therapiezeit unterkommen können und gemeinsam Zeit verbringen dürfen. Teilweise kurzzeitig, teilweise aber auch längerfristig bis zu zwei Jahre, so Simscheck. Da sich der Standort der Häuser nur 15 Minuten von der Kinderklinik befindet, besteht natürlich enger Kontakt zu den Medizinern dort. In Zusammenarbeit mit der Kinderklinik und der Stiftung des Fördervereins wird teilweise auch die Forschung in der Kinder- und Jugendmedizin finanziell unterstützt.

Vor gut einem Jahr übergab Kraft schon einmal eine Spende an den Verein. Damals holte sie Horst Simscheck in Enzkofen ab und lud Kraft zu einem Besuch in Tübingen ein, den er nun gerne wahrnahm. Kraft und der Förderverein bedanken sich bei den Spendern und hoffen weiterhin auf Interesse für diese gesellschaftlichen Themen, die letztlich ausnahmslos jeden betreffen.

Das Bestattungshaus Kraft bietet diese Vorträge grundsätzlich kostenfrei, aber auf Spendenbasis an. Vereine oder Kirchengemeinden, die daran Interesse haben, können sich im Bestattungshaus unter Telefon 07572/2107 melden und einen Termin vereinbaren.