Bei Wein und Musik lässt es sich auch drinnen aushalten

Viele Besucher haben am Wochenende zusammen mit den Musikern des Musikvereins Göge-Hohentengen das traditionelle Weinfest gefeiert. „Vor allem am Sonntagmittag ist im Vergleich zu den Vorjahren besonders viel losgewesen“, sagt Schriftführer Alexander Nassal. Das könne einerseits am herbstlichen Sonnenschein gelegen haben, der die Familien zum Verlassen ihrer Häuser angeregt habe. „Einige waren aber auch sicher neugierig auf die Skulptur, die wir enthüllt haben“, vermutet er.

Während am Samstagabend vor allem Freunde der tanzbaren Musik in die Göge-Halle gekommen waren, um die Partyband „Albsound“ zu hören, stand am Sonntag Blasmusik auf dem Programm. Dazu gab es von den Musikern der Göge ausgewählte Weine und schwäbische Speisen.

Nach dem Frühschoppen mit der Stadtkapelle Mengen betraten die Nachwuchsmusiker aus der Region die Bühne. Die Jugendkapelle Hundersingen Blochingen, die Muskitos und das Jugendorchester Hohentengen gaben nacheinander Programme mit einem Querschnitt ihres Könnens zum Besten. Der Saal war gut gefüllt, sodass alle vor einem großen Publikum spielen durften.

Kreismusikfest ist Thema

„Ich denke schon, dass unsere Jubiläumsveranstaltung während des Weinfestes bei vielen Gesprächsthema war“, sagt Nassal. Nicht nur, weil die riesige Skulptur eines Trompeters am Sonntagnachmittag enthüllt worden war, sondern auch, weil das komplette Team des Musikvereins in den entsprechenden grünen T-Shirts unterwegs war und das Fest natürlich auch zu Werbezwecken nutzten. So wurden etwa die Gewinner verschiedener Aktionen im Vorfeld des Kreismusikfests ausgelost. Sie erhielten Freikarten und Gutscheine für die Veranstaltung im Mai.