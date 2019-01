Becker zeigt Stuttgarter Handballern seinen Betrieb

Die Handballer des Bundesligisten TVB 1898 Stuttgart haben die Firma Becker Kunststofftechnik in Hohentengen besichtigt. Das Unternehmen ist ein Trikotsponsor des Handballvereins.

Firmenchef Alfred Becker bezeichnete sich selbst lachend als „handballverrückt“, außerdem hat er in seinen Reihen einen ehemaligen hochkarätigen Handballspieler: Frank „Litty“ Ettwein, früher Spieler bei den Balinger Handballern, arbeitet für die Firma Becker im Vertrieb. Da lag es nahe für Becker, sich als Sponsor beim Bundesligisten TVB 1898 Stuttgart zu betätigen. Das Sponsoring in Stuttgart dient laut Alfred Becker auch zur „potenziellen Neukundengewinnung“. Sein Unternehmen sei drittgrößter Sponsor des Handballklubs, erläuterte er weiter.

Auf ihrem Weg ins Trainingslager in die Schweiz machten die Handballer Halt in Hohentengen und besichtigten das Unternehmen. Mit dabei war Co-Trainer Karsten Schäfer. Die Bundesligasaison ist zwar noch nicht vorbei, derzeit belegt der Verein Platz zwölf von 18, der Klassenerhalt ist jedoch wahrscheinlich. „Wir haben eine hervorragende Ausgangsposition geschaffen“, zog der Co-Trainer eine positive Zwischenbilanz. Künftig sei es das Ziel, in der Tabelle noch etwas weiter oben zu landen.

Familie spielt wichtige Rolle

Eine sehr wichtige Rolle innerhalb des Handballvereins spielt die Familie Schweikardt. Michael Schweikardt ist einer der Spieler, sein Bruder Jürgen Trainer. Sein Vater wiederum war federführend daran beteiligt, aus dem Dorfverein TV Bittenfeld einen Bundesligaklub zu machen. „Mein Vater hat den Verein damals in der siebten Liga übernommen als Trainer“, erläuterte Michael Schweikardt Hintergründe zu dem Verein, der seit ein paar Jahren unter dem Namen TVB 1898 Stuttgart in der Liga antritt.

In der Handball-Bundesliga fließen bei weitem nicht solche Gelder wie in der Fußball-Bundesliga. Trotzdem arbeiten die meisten Spieler als Vollprofis, erklärte Co-Trainer Karsten Schäfer. Bei sieben, acht Trainingseinheiten pro Woche sei das auch notwendig.

Alfred Becker stellte sich und sein Unternehmen vor. „Ich bin gelernter Maschinenbauer“, sagte er. „Ich durfte nicht aufs Gymnasium gehen.“ Das sei damals auf dem Land so gewesen, bemerkte er. Auf dem zweiten Bildungsweg habe er dann Kunststofftechnik studiert. „Ich habe mich mit 27 Jahren selbstständig gemacht“, sagte er weiter. Heute hat sein Unternehmen rund 50 Mitarbeiter, im vergangenen Jahr verzeichnete es einen Umsatz von 15,5 Millionen Euro. „Eigentlich hätten wir 100 Mitarbeiter“ sagte Becker. Da die Firma mit den Oberschwäbischen Werkstätten (OWB) in Sigmaringen zusammenarbeitet, reichen jedoch die 50 Mitarbeiter aus. Die Menschen mit Behinderung bei der OWB übernehmen den Bereich Montage für die Firma Becker. „Die Arbeit, die die abliefern, ist sensationell“, ist Becker sehr zufrieden.

Spezialist für Innenausstattung

Becker und Ettwein führten die Handballer durch den Betrieb. Becker Kunststofftechnik arbeitet unter anderem für die Automobilindustrie, und zwar fürs Premiumsegment, beispielsweise Audi und BMW. Die Firma hat sich dabei auf die Innenausstattung spezialisiert, beispielsweise Elemente des Armaturenbretts. Becker stellt unter anderem Lüftungsgitter für die Autos her, das Unternehmen bewegt sich hier in einem exklusiven Kreis: „Die Lüftungsgitterhersteller in Europa kannst du an einer Hand abzählen“, berichtete Becker den Handballern.

Der Maschinenpark von Becker verfügt über rund 20 Spritzgussmaschinen. Genügend Platz, um das Unternehmen erweitern zu können, gibt es im Gewerbegebiet. „Die Pläne sind fertig, jetzt schauen wir mal“, sagte Becker über eine eventuelle Erweiterung des Unternehmens.