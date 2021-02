Bayernfreaks unterstützen Kinderhospiz

Das vergangene Jahr hat auch die Bayernfreaks aus Hohentengen vor besondere Herausforderungen gestellt. Durch die Einschränkungen der Corona-Verordnung sei das Vereinsleben zum Erliegen gekommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Keine Ausfahrten ins Stadion, keine Fanclubfeste, kein geselliges Beisammensein.

„Trotzdem wollten wir auch in diesen Zeiten ein Zeichen setzen und nicht vergessen, dass es trotz aller Einschränkungen Menschen gibt, die unsere Hilfe und Unterstützung brauchen“, schreiben sie. Statt einer Weihnachtsfeier habe es daher eine Online-Tombola mit über 100 Sachpreisen gegeben. Die Fanclubmitglieder haben eifrig Lose gekauft und so sind hierbei 1750 Euro zusammengekommen. Dazu kommen 250 Euro aus der Triple-Shirt-Aktion (vom Verkaufserlös jedes Shirts gehen 15 Prozent an das Kinderhospiz).

„Ich bin stolz, dass wir die Rekordsumme von 2000 Euro an das Team vom Kinderhospiz Bad Grönenbach übergeben können“, sagt Fanclub-Präsident Michael Buttlinger. „Dort wird das Geld in diesen schwierigen Zeiten mehr denn je gebraucht. Die Tombola werden wir auch in diesem Jahr durchführen und ich hoffe, dass wir auch eine Weihnachtsfeier ausrichten können.“ Das Kinderhospiz St. Nikolaus Bad Grönenbach ist eine Einrichtung für Familien mit unheilbar erkrankten Kindern. Bereits seit mehreren Jahren unterstützen die Bayernfreaks Hohentengen das Hospiz mit Spenden.