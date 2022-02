Bayernfreaks spenden 2880 Euro an das Kinderhospiz St. Nikolaus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch im Jahr 2021 hatte uns die Coronapandemie im Griff. Fanclubaktivitäten waren leider auch im vergangenen Jahr nur in sehr beschränktem Umfang möglich. Immerhin gab es einige wenige Ausfahrten und dafür sind wir dankbar. Doch freuen wir uns schon sehr, wenn wir endlich wieder ungezwungen in geselliger Runde zusammenkommen können.

Eine Weihnachtsfeier war uns leider auch 2021 nicht vergönnt. Aber dank der im vergangenen Jahr ins Leben gerufenen Online-Tombola konnten wir immerhin die schöne Tradition einer Spende ans Kinderhospiz in Bad Grönenbach fortführen. In diesem Jahr gab es über 200 Sachpreise zu gewinnen, vom Rundflug bis zum Semmelpaket war für Groß und Klein etwas dabei. Wir danken unseren Fanclubmitgliedern dafür, dass sie auch in diesem Jahr so fleißig Lose gekauft haben! 2250 Euro kamen durch die Tombola zusammen, darüber freuen wir uns sehr.

Zusätzlich zur Tombola gab es erstmals eine Versteigerung: Hierbei wurde ein getragenes Trikot von Joshua Kimmich meistbietend verkauft. Ganze 630 Euro kamen hierfür zusammen! Herzlichen Dank an alle die mitgeboten haben, ihr könnt sicher sein, dass das Geld gut angelegt ist.

Am ersten Februar hat Frau Waltl-Jensen vom Kinderhospiz in Bad Grönenbach die Spende in Hohentengen entgegengenommen. „Es ist uns eine Freude, auch in diesem Jahr eine solch große Summe an das Kinderhospiz übergeben zu können. Wir sind sicher, dass das Geld bei Ihnen in guten Händen ist und freuen uns, Ihre wertvolle Arbeit unterstützen zu können“, sagt Präsident Michael Buttlinger. „Mein herzlicher Dank gilt unseren Mitgliedern für ihre ungebrochene Spendenbereitschaft!“

Das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach begleitet Familien mit unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kindern während der Krankheits-, Sterbe- und Trauerphase.

