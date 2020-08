Bauunternehmen Burkard ist seit 25 Jahren im Geschäft

Maurermeister Dietmar Burkard hat vor 25 Jahren in Völlkofen sein Baugeschäft gegründet und zum 1. Juni 1995 bei der Handwerkskammer Reutlingen in die Handwerksrolle eintragen lassen. Von Beginn an gehören Rudi Förderer sowie Bruder Oli Burkard zu den Stützen des neugegründeten Unternehmens. Über die Jahre gesehen gehören Arbeitnehmerwechsel auch zum Tagesgeschäft, resümiert Dietmar Burkard heute. Dennoch könne er auf die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Mitarbeiter vertrauen. Derzeit sind neben ihm als Geschäftsführer vier Vollzeitkräfte sowie ein Teilzeitmitarbeiter auf unterschiedlichen Baustellen für saubere und ordentliche Gewerke verantwortlich. Im Büro nimmt Birgit Kretz die Anrufe entgegen und gibt Termine und Informationen an die Kunden weiter.

In den Anfängen, erzählt Dietmar Burkard, habe er mit staatlichen Hochbauarbeiten in der Branche Fuß gefasst. „Heute sind die Kunden vielfältig und viele kommen immer wieder gerne mit ihren Bauwünschen auf uns zu“, sagt er. „Kontinuität ist ein wichtiger Baustein unseres Geschäfts.“

Seit 2005 beteiligt sich das Bauunternehmen aus Völlkofen an der Qualitätsoffensive „Meisterhaft“, die von der Deutschen Bauwirtschaft ins Leben gerufen wurde. Fachbetriebe mit diesem Zertifikat liefern in Planung und Ausführung aller Bauleistungen stets Meisterqualität, die sich an höchsten Ansprüchen orientiert. Um dieses Siegel führen zu dürfen, stellen sich die Betriebe im Turnus von zwei Jahren einem Qualifizierungs- und Zertifizierungsprozess, in dem sie überdurchschnittliche Leistungen in Fortbildung, Qualitätssicherung und Unternehmensführung nachweisen müssen, die sich am Stand der Technik und den Markterfordernissen im Sinne einer nachhaltigen und ganzheitlichen Qualifikation des Unternehmens orientieren. So beteiligen sich Burkards motivierte Mitarbeiter regelmäßig an den angebotenen Qualifikationslehrgängen, in denen sie auf den modernsten Stand der Bau-und Material-Technologie gebracht werden. Hierauf legt Firmenchef Dietmar Burkard besonders großen Wert.

Die Bauleistungen der Firma Burkard reichen von Hochbau über Umbauten und Renovierungen bis zum Bau von mehrstöckigen Familienwohnhäusern. Des Weiteren gestaltet sie Außenanlagen und erstellt Industriebauten. Kernbohrungen und unterschiedliche Erdarbeiten runden das Angebotsspektrum ab. Von seinen derzeitigen Mitarbeitern hat der Firmenchef selbst drei ausgebildet. Nachwuchsmäßig sehe es im Baugewerbe allerdings sehr düster aus, erzählt er. Derzeit seien 61 Prozent der Ausbildungsstellen im Land nicht besetzt. Wie das einmal enden werde, wolle er sich gar nicht vorstellen. „Eine Ausbildung in der Baubranche bietet eine Vielzahl von Karrieremöglichkeiten“, sagt er, „denn das Baugewerbe gehört mit zu den größten Berufszweigen in Deutschland und bietet viele Möglichkeiten zur Weiterentwicklung.“

In einer betriebsinternen Feierstunde zum 25-jährigen Bestehen des Unternehmens nahm Firmeninhaber und Geschäftsführer Dietmar Burkard von Seiten der Handwerkskammer Reutlingen eine Ehrenurkunde entgegen. Das natürlich auch stellvertretend für seine Mitarbeiter. „Ich bin stolz auf meine Mitarbeiter“, betonte Dietmar Burkard. „Denn ohne dieses stimmige Kollektiv und die Kundenzufriedenheit, wäre diese Auszeichnung erst gar nicht zu erreichen gewesen.“