Bauplätze sind großes Thema für die Göge

Seit 60 Jahren ist Martin Deppler CDU-Mitglied. Dafür ist er bei der Hauptversammlung des CDU-Ortsverbands in Hohentengen geehrt worden. Außerdem wurde Martin Reck bei den anstehenden Wahlen als Vorsitzender bestätigt und die Mitglieder blickten gemeinsam auf die Tätigkeiten auf Gemeinde-, Kreis- und Landesebene. Das teilt der Ortsverband in einer Pressemitteilung mit. Dort heißt es auch, dass die CDU in Hohentengen entgegen dem allgemeinen Trend einen Zuwachs auf aktuell 73 Mitglieder verzeichnen konnte.

Größtes Baugebiet entsteht bei Bremen

Aktuell stellt die CDU in der Göge elf von 18 Gemeinderatsmitgliedern. Dass es dort trotz Corona viel zu beraten gab – davon berichteten Peter Löffler und Martin Reck: Aktuell stünden Planungen und Ausschreibungen zu Baugebieten in fast allen Teilorten an. Mit der Umsetzung des zweiten Bauabschnitts des Baugebiets „Eschle“ in Hohentengen solle noch in diesem Jahr begonnen werden. Das in Bremen geplante Baugebiet sei das größte in der Göge: Hier sollen in mehreren Bauabschnitten bis zu 45 Bauplätze entstehen. In Völlkofen setze die Verwaltung auf die Innenentwicklung, hier stünde aktuell auch die Erneuerung der Ortsdurchfahrt und der Hochwasserschutz an. Peter Löffler sowie auch Bürgermeister Peter Rainer wiesen darauf hin, dass es mitunter sehr schwierig sei, die für solche Vorhaben benötigten Flächen zu erwerben. Aus diesem Grund liefe auch das Voranbringen dieser Projekte trotz vieler Gespräche mitunter schleppend.

Räte freuen sich auf Schulsozialarbeit

Die bereits abgeschlossenen Baumaßnahmen in der Ortsmitte in Hohentengen - Neugestaltung der Steige und der Hauptstraße, Umbau des ehemaligen Volksbank-Gebäudes zum neuen Rathaus sowie der Neubau und die Sanierung der Grundschule - erführen viel Lob, so Gemeinderat Löffler. Insbesondere die neue Schule würde durch die neue und engagierte Schulleiterin Andrea Wetzel hervorragend geführt und mit Leben gefüllt. Ein weiteres Qualitätsmerkmal bekomme die Schule auch durch die Schulsozialarbeit, für die sich der Gemeinderat ab dem Schuljahr 2022/23 ausgesprochen hat. Die nächste sichtbare Veränderung am Ortsbild gäbe es schon zum Ende dieses Jahres: Das Denkmalamt hat seine Zustimmung zum Durchbruch der südlichen Friedhofsmauer gegeben. Entlang der Südseite des Friedhofs wird noch in diesem Jahr ein neuer Parkplatz für 31 Autos geschaffen. Von diesem aus wird ein barrierefreier Zugang zum Friedhof möglich sein.

Radweg wird nicht weiter geplant

Martin Reck ergänzte die Ausführungen mit weiteren Punkten, die im Gemeinderat beraten wurden: So wurde auf Antrag der CDU-Fraktion eine zeitnahe Realisierung des Radwegs zwischen Hohentengen und Eichen angestrebt. Für die Planungen des Lückenschlusses des Radwegs Mengen-Bad Saulgau im Bereich von Hohentengen nach Günzkofen hätte die Gemeinde allerdings in Vorleistung gehen müssen. Dieses Risiko war letztendlich zu groß, so dass keine weitere Planung von Seiten der Gemeinde gemacht wurde. Auf Vorschlag des CDU-Mitglieds Gabriel Fürst wurde das Programm „Göge.Grün.“ erarbeitet. Hier bekommen Bürgerinnen und Bürger für die Pflege gemeindlicher Grünflächen für ihr Engagement eine Entschädigung.

Das berichtet Manfred Löffler aus dem Kreistag

Manfred Löffler berichtete als Mitglied des Kreistages von für die Göge wichtigen Entscheidungen, die auf Kreisebene getroffen wurden. Die bessere ÖPNV-Anbindung von Hohentengen und seinen Teilorten sei nur ein konkretes Beispiel. Indirekt seien auch der Verbleib der Berufsschulen für Bäcker, Schreiner und Maler in Sigmaringen – namentlich die Bertha-Benz-Schule – für Hohentengen wichtig. So bliebe der schulische Teil der dualen Handwerksausbildung in der Nähe. Unglücklich ist er über die Entwicklung der Krankenhäuser im Landkreis. Hier zeichne sich ein zentrales Krankenhaus in Sigmaringen ab. Auch Bürgermeister Rainer sieht diese aktuelle Entwicklung kritisch. Analogien zum Landkreis Biberach seien erkennbar. Hier appellierte er an Klaus Burger, sich des Themas auf Landesebene anzunehmen. Dass der Erhalt Hohentengens als Kleinzentrum nicht die Leistung eines einzelnen sei, auch darin waren sich Manfred Löffler und Bürgermeister Rainer einig: Nur durch gemeinsame Anstrengungen von Verwaltung, Gemeinderat, Gewerbetreibenden und durch das Engagement von Bürgerinnen und Bürger sei dies möglich gewesen.

So sieht Klaus Burger die Maskenaffäre

Intensive Einblicke in die Landespolitik gab es von Klaus Burger. Nach einem für die CDU enttäuschenden Wahlergebnis im März konnte die CDU bei der Regierungsbildung einige Ministerien besetzen. Unverständnis zeigte Burger für die Stimmung, die von den Grünen bei den Landwirten gegenüber Flächenverbrauch durch Gewerbe gemacht würde, wo doch von ebendiesen auch viele Flächen für Biotopvernetzung und FFH-Gebiete vereinnahmt würden.

Klare Worte fand Burger für die Maskenaffäre in der CDU, diese sei unterirdisch und entspräche keinesfalls den Werten der CDU. Trotz 100 Neumitglieder der CDU im Kreis waren sich die Anwesenden einig, dass die Stammwählerschaft der CDU schmilzt und dringend mehr Bemühungen in das Gewinnen neuer und junger Mitglieder gesteckt werden sollten.

Ehrungen

Manfred Kempter wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Dass er in dieser Zeit vieles bewirken konnte, war seinem beruflichen Einsatz als Rektor der Göge-Schule zuzuschreiben, ebenso seinem Engagement im Kirchengemeinderat und im Kreistag. Letzteres übte er vier Amtsperioden lang aus.

Für unglaubliche 60 Jahre Treue zur CDU wurde Martin Deppler von Klaus Burger geehrt. Martin Deppler – den man zu Recht als Urgestein der CDU in der Göge bezeichnen kann – war im Gemeindeverband von 1979 bis 1987 als stellvertretender Vorsitzender, von 1989 bis 1995 als Vorsitzender und ab 1997 für einige Jahre als Beisitzer tätig. Ebenso war er für den Teilort Enzkofen im Gemeinderat und Kapellenausschuss. Über seinen kommunalen ehrenamtlichen Einsatz hinaus war er auch viele Jahre lang im Kirchenchor tätig und als Gründungsmitglied bei den Blutreitern aktiv. In Diskussionen zeichnete er sich durch klare Analytik aus, durchaus auch hart in der Sache, trotzdem immer um Ausgleich bemüht und stets im Glauben verankert. Burger schätzt die allzeit bereichernden Gespräche mit Martin Deppler und würdigte ihn als Ratgeber und väterlichen Freund. Martin Deppler seinerseits merkte an, dass Politik immer schwierig sei. Trotzdem sei es wichtig, immer positiv zu denken und darauf zu vertrauen, dass es immer Leute gebe, die die Zukunft anpacken.

Wahlen

Unter der Wahlleitung von Bürgermeister Peter Rainer wurden gewählt (jeweils in offener und einstimmiger Wahl):

Vorsitzender: Martin Reck

Stellvertretender Vorsitzender: Gabriel Fürst (vorher Patrick Remensperger)

Schriftführer: Marion Rapp (vorher Gabriel Fürst)

Kassierer: Markus Kaufmann

Pressewart: Marion Rapp

Kassenprüfer: Josef Lutz und Christine Aßfalg

Beisitzer: Albert Wetzel, Karl-Johannes Deppler, Mike Traub, Peter Löffler, Wilhelm Zeller, Christine Aßfalg (vorher Karl Binder), Stephan Reitemann und Josef Lutz