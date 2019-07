Bauplätze werden nach einem Kriterienkatalog vergeben

Wer sich ehrenamtlich engagiert, hat mehr Chancen: Der Gemeinderat Hohentengen hat in seiner jüngsten Sitzung einen Kriterienkatalog für die Vergabe der Bauplätze des neuen Baugebiets Eschle verabschiedet. Außerdem legte das Gremium den Quadratmeterpreis auf 95 Euro fest.

Schon seit vielen Monaten würden Interessenten bei der Verwaltung wegen den Bauplätzen fürs Gebiet Eschle anfragen, berichtete Bürgermeister Peter Rainer. „Es gibt sehr viel mehr Interessenten als Plätze“, sagte er. In der Sitzung lag ein zu beschließender Kriterienkatalog für die Vergabe der Bauplätze auf dem Tisch. Interessenten können dabei bis zu 100 Punkte erreichen: 50 Punkte beziehen sich auf Sozialkriterien, weitere 50 Punkte auf sogenannte Ortsbezugskriterien. Bei den sozialen Kriterien bekommen Familien mit Kindern mehr Punkte als kinderlose Interessenten, auch Lebensumstände wie Schwerbehinderung oder zu pflegende Familienangehörige werden punktemäßig berücksichtigt. Verheiratete Personen bekommen mehr Punkte als Alleinstehende.

Bei den Ortsbezugs-Kriterien werden punktemäßig die Interessenten bevorzugt, die in Hohentengen bisher schon ihren Hauptwohnsitz haben, sie können bis zu 25 Punkte bekommen. Vorteile haben auch Gewerbetreibende und Arbeitgeber: Selbstständige, Freiberufler, Geschäftsführer oder Teilhaber bekommen fünf Punkte. Diejenigen von ihnen, die mindestens fünf Arbeitnehmer beschäftigen, zehn Punkte. Stark gewichtet wird ehrenamtliches Engagement, Interessenten können hier bis zu 15 Punkte bekommen. Berücksichtigt werden hier Personen, die laut Katalog „eine herausragende oder arbeitsintensive Funktion“ im Ehrenamt leisten.

Beim Patt entscheidet das Los

Sollten Interessenten gleich viele Punkte erzielen, würde das Los entscheiden. „Klar ist, dass es am Ende Menschen geben wird, die keinen Bauplatz bekommen werden“, bemerkte Bürgermeister Peter Rainer. Gemeinderat Peter Löffler (CDU) machte sich keine Illusionen, dass auch eine Vergabe nach Kriterien Schwachpunkte hat: „Wir können es nicht gerecht machen“, sagte er. Ihm sei wichtig, dass es möglichst wenige Kriterien gebe, denn mit jedem Kriterium mehr werde auch die Ungerechtigkeit größer.

„Wir haben als Gemeinde noch nie einen Kriterienkatalog vorgegeben“, sagte Klaus Burger (CDU). Ihm betonte, dass möglichst schnell weitere Baugebiete erschlossen werden müssten, damit auch die abgelehnten Interessenten dann zum Zuge kommen. Ernst Mayer (Freie Wähler) sprach sich für einen Kriterienkatalog aus. „Jetzt wagen wir das so“, schlug er vor. Anders sah es Elmar Gruber (Freie Wähler), er war gegen den Kriterienkatalog. „Ich tendiere zu einem reinen Losverfahren“, sagte er, sprich, dass nicht erst bei Punktgleichheit ausgelost wird, sondern gleich von Anfang an. Elmar Gruber stimmte dann auch als Einziger gegen den Kriterienkatalog, der mehrheitlich beschlossen wurde.

Nicht durchsetzen konnte sich ein Vorschlag von Giovanni Melillo (CDU): Er wollte, dass die Interessenten eine Finanzierungszusage für den Kauf des Grundstücks vorlegen müssen. Nur Melillo stimmte dafür, alle anderen Räte mit Ausnahme einer Enthaltung dagegen.

Der Gemeinderat legte den Verkaufspreis auf 95 Euro pro Quadratmeter fest. Ziel sei gewesen, noch unter 100 Euro zu bleiben, sagte Bürgermeister Peter Rainer dazu. Diese Deckelung könne man nun einhalten. Kämmerer Johannes Schnell erläuterte die Zusammensetzung des Preises: Demnach entfallen von den 95 Euro rund 31 Euro auf die Erschließungsstraße, weitere rund sechs Euro für beispielsweise Wasser und Abwasser, der Rest ist der reine Grundstückspreis. Der Gesamtpreis für die Bauinteressenten beträgt wie gesagt 95 Euro für den Quadratmeter.

Aktuell stehen laut Bürgermeister Rainer zwölf Plätze zum Verkauf an, wobei aber auf drei Plätze Grundstücksverkäufer, die der Gemeinde Grundstücke für das Baugebiet zur verkauft hatten, zuerst Zugriff haben. Konkret sind also laut Rainer derzeit neun Plätze im Angebot. Die Gemeinde bemüht sich außerdem darum, mit dem Gebiet Eschle II ein weiteres Baugebiet in der Nähe auszuweisen.