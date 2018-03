Baufällige Gebäude weichen neuem Mehrfamilienhaus

Das Schild, das Bauunternehmer Manfred Löffler auf dem Grundstück an der Sportplatzstraße 2 in Hohentengen, lässt schon erahnen: Hier tut sich bald was. In ihrer Sitzung am Mittwochabend hatten die Gemeinderäte dann auch einen Bauantrag des Unternehmens vorliegen. „Der Investor hat das komplette Grundstück erworben und will dort nach dem Abriss der leer stehenden Gebäude ein Mehrfamilienhaus errichten“, sagte Bürgermeister Peter Rainer.

Neben einem maroden Wohnhaus befinden sich noch ein Stall und Scheunen auf dem Grundstück. Der Abriss dieser Gebäude wird vom kommunalen Abrissprogramm „Wir schaffen Platz“ gefördert. Gemeinderat und Verwaltung hatten vor zwei Jahren beschlossen, den Abbruch von alten Gebäuden mit einem Zuschuss von 100 Prozent zu unterstützen, wenn ein Neubau geplant ist. Gedeckelt ist die Förderung allerdings auf 25 000 Euro. Manfred Löffler plant, auf dem Gelände ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt 18 Wohneinheiten zu errichten. Das Vorhaben besteht aus zwei dreigeschossigen Winkelbauten, die über einen zweigeschossigen Zischenbau verbunden sind. Mit dazu gehören insgesamt 20 Auto- und 18 Fahrradstellplätze. Bürgermeister und Gemeinderäte begrüßten das Bauvorhaben im Hohentenger Ortskern. Es trage zur Belebung bei und sei angesichts der Wohnungsknappheit genau richtig. „Da kommt man richtig ins Schwärmen“, sagte etwa Karl-Josef Reck. „Das ist genau das, was wir brauchen.“