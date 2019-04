Bauer Xaver zählt die Möhren ab

Im voll besetzten Friedberger Dorfgemeinschaftshaus haben die Theaterfreunde Günzkofen eine gelungene Premiere abgeliefert. In der Geschichte um den geizigen Biobauern Xaver (Klaus Kaiser) und seine schlaue Schwiegermutter Rosa (Ulrike Mitschka) sorgte Situationskomik gepaart mit Lokalkolorit für die gewünschten Lacher.

Schon zur Begrüßung durch Jürgen Kaiser wurde das Publikum im voll besetzten Friedberger Dorfgemeinschaftshaus mit Klatschproben auf das anstehende Theaterstück „Kommt ein Amboss geflogen“ gezielt eingestimmt. Im Theaterstück des Pfullendorfers Erich Koch schwingt Schwiegermutter Rosa den imaginären Amboss. Auch die beiden Debütantinnen Sina Kretzer als Tochter Nina auf der Bühne sowie Simone Kaiser als Souffleuse vor der Bühne hätten ihre Aufgaben überzeugend bewältigt, so Klaus Kaiser nach der Vorstellung.

Geküsst wird nur monatlich

Das mitleidige Mittagessen zu Beginn des Stückes, zeigte die Geradlinigkeit, mit der Biobauer Xaver sein Projekt mit Leib und Seele kompromisslos vorantreibt. So stellt Knecht Felix (Stefan Schmid) fest, dass Mäuse und Ratten den Hof wegen ihres anhaltenden Hungers schon verlassen haben. Schwiegermutter Rosa bekommt erst gar nichts von den abgezählten Mohrrüben ab, da sie laut Xavers Aussage zehn Sekunden zu spät zum Essen erschienen sei. Alle diese Schikanen will die Schwiegermutter auf ihrem eigenen Hof so nicht mehr weiter ertragen müssen. Xavers Frau Emma (Sandra Stotz) schmiedet bereits Scheidungspläne, da sie die ständige Tyrannisierung durch ihren Ehegatten satt hat. Auch das Liebesleben ist nämlich von Xaver bis auf einen Kuss immer am ersten Montag im Monat zusammengestrichen worden.

Dank ihres guten Erinnerungsvermögens spinnt sie im Rückraum die Fäden, die Xaver an seiner verletzlichsten Schwachstelle treffen sollen. Denn Xavers innere Überzeugung ist es, dass erst er als guter Günzkofer Zucht und Ordnung mit nach Friedberg gebracht hätte. Mit Xavers unehelichem Sohn Dirk (Rudi Passinger) nimmt das Übel seinen Lauf. Und außerdem bringt noch Mandoline (Kornelia Kleiner) den Schwerenöter Xaver fast um den Verstand. Mit ihrem schauspielerischen Talent bringt Kleiner die Figur der Mandoline überzeugend rüber.

Den bemitleidenswerten Xaver bringt Klaus Kaiser punktgenau auf die Bühne, getreu dem Leitspruch „Wer nicht hören will, muss fühlen“, und das kann mitunter sehr schmerzlich ausfallen. Sein alter Schulfreund Albert (Günter Bähr) entwickelt seine hellseherischen Fähigkeiten nach und nach zu seinem eigenen Vorteil, war er doch stets der Prügelknabe des Biobauern. Diese Figur war Günter Bähr wie auf den Leib geschrieben. Unvorhergesehene Lacher wurden durch Improvisationen hervorgerufen. Lachsalven und langanhaltender Beifall zeigten den Freizeitkomödianten, dass ihr Auftritt beim Publikum gut ankam.

Der fiktive Amboss wiegt immer schwerer und droht letztendlich abzustürzen. Wie oder ob dieser abstürzt, zeigen die beiden Aufführungen am Freitag 26., und Samstag 27. April, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Friedberg.