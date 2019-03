Bürgerball bringt vieles ans Licht

Mit dem Motto „Tierisch auf die Finger geschaut“ hat der Heimat- und Narrenverein Völlkofen in diesem Jahr sein Bühnenprogramm beim Ball aufgezogen. Nach der Begrüßung vom Vorsitzenden Jörg Mau und dem Hätse-Dätse-Lied wurde das Programm eröffnet.

Die Frieda und der Karle (Johannes und Sybille) berichten über ihr Verhältnis zuhause und gaben ihr Allerbestes. Es wurde auch deftig diskutiert. Danach traten die „Ü-40-Frauen außer 1“ auf: Wally, Carina, Melanie, Daniela, Karen und Tanja garantierten mit ihrem Tanz gute Stimmung. Aus dem Rathaus wurde die Spinne verscheucht und brachte es in Völlkofen auf den Nenner. Johannes Müller junior sprach klar über die Zustände im alten Rathaus.

Der Vortrag über seine Wertermittlung durch den Hausarzt brachte Jörg etwas aus der Fassung. Die tanzenden Flamingos waren ein Höhepunkt. Unter Neonlicht führten Anna, Basti, Erik, Nele und Maja ihren Tanz vor. Nach einer kurzen Schunkelpause übernahmen die Schleiferfrauen in Gestalt von Schäfchen die Bühne. Marianne, Maria, Sybille und Elisabeth schliffen so durch den Ort.

Es wurde dann ein wenig brenzlig, als plötzlich ein Hannoveraner in der Bütt stand. Diese Büttenrede hatte es in sich, es blieb kein Auge trocken. Matthias Schulz holte natürlich über das Schwäbische aus, auf Hochdeutsch natürlich, musste aber dann doch eingestehen, dass er sich sehr wohlfühlt hier im Lande. Weiter ging es mit Gesang und einer Ode an die Sau, von der Geburt bis zum Schnitzel. Die Mitarbeitersitzung, die Laura, Elke und Nico Mau abhielten, brachte sehr viel Freude. Natürlich ließ sich die junge Dame der Putzkolonne, die als Schwäbin sächsisch lernen sollte, von niemanden was sagen oder gar vorschreiben. Sie führte hier die Regie. Wie jedes Jahr machte die Feuerwehr wieder den Abschluss. Markus und Erik Rall, Peter König, Alfons König und Markus Heinzler brachten mit ihrem Tanz nach der Melodie „Legt die Sau einen Tango aufs Parkett“ den gesamten Saal nochmals zum Brodeln. Mit einer Polonaise an die Bar wurde das Programm dann beendet. Vorsitzender Jörg Mau bedankte sich bei allen Akteuren mit einem dreifachen Hätse Dätse.