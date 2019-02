Bälle, Kaffeekränzleund Funkenfeuer

In den Teilorten der Göge stehen die Narren schon in den Startlöchern für die Hausfasnet. Die ersten Bälle steigen bereits am Samstag.

Heimat-, Freizeit- und Narrenverein Ölkofen: 23. Februar, 19 Uhr Narrenbaumstellen, anschließend 20 Uhr Bürger-und Sportlerball; 28. Februar, Hemadglonkerball 20 Uhr im DGH; 1.März, ab 13 Uhr Kinderballsammeln; 3. März, 14 Uhr Ausrichter des Göge-Umzug; 5. März 13.30 Uhr Dorfumzug anschließend Kinderball, 19 Uhr Hexenverbrennung mit Kehraus im Gasthaus Pfauen; 10. März, 19 Uhr Abbrennen des Funkens.

Heimat-, Narrenverein und Spielmannszug Bremen: 28. Februar, 19 Uhr Hemadglonkerumzug, Treffpunkt Getränke Remensperger, mit anschließendem Narrenbaumstellen beim und Hemadglonkerball im DGH; 1. März, 14 Uhr Kaffekränzle im DGH; 3. März, 14 Uhr Teilnahme am Göge- Umzug; 5. März, ab 13.30 Uhr Narrentreiben in Bremen, anschließend Kinderball im DGH; 19 Uhr Hexenverbrennung mit Kehraus im DGH; Samstag 9. März,19 Uhr Funkenabbrennen Richtung Café Waldeck.

Freizeit-, Heimat- und Narrenverein Eichen: 23. Februar, ab 14 Uhr Haussammlung mit anschließendem Narrenbaumstellen in Eichen; 1. März, ab 20.11 Uhr Bürgerball im DGH; 2. März, ab 14 Uhr Kinderball im DGH; 3. März, 14 Uhr Teilnahme am Göge-Umzug; 5. März, 18 Uhr Narrenbaumfällen mit anschließendem Kehraus; 9. März von 15 bis 16 Uhr Häsabgabe; 10. März, Funkenabbrennen mit Fackelzug Treffpunkt 18 Uhr bei der Kapelle.

Heimat- und Narrenverein Enzkofen: 23. Februar, 19.33 Uhr Narrenbaumstellen an der Bushaltestelle, anschließend Hockete im Schützenhaus; 28. Februar, 8 Uhr Schülerbefreiung in Hohentengen; 2. März, ab 12.30 Uhr Kinderballsammeln Treffpunkt Bushaltestelle anschließend Hockete im DGH; 3. März, 14 Uhr Teilnahme am Göge-Umzug; 5. März, ab 14 Uhr Kinderball und Seniorennachmittag im Schützenhaus; 9. März, 10 Uhr Funkenholzsammeln, ab 19.30 Uhr Funkenabbrennen.

Heimatverein Günzkofen: 28. Februar, 18.49 Uhr Hemadglonkerumzug mit Narrenbaumsetzen, Treffpunkt bei Kaufmanns, anschließend närrisches Treiben im DGH; 1. März, ab 13.30 Uhr Kaffeekränzchen im DGH, ab 19 Uhr geschlossen; 2. März, ab 20 Uhr Bürgerball im DGH unter dem Motto: „Malle ist nur einmal im Jahr“, mit Alleinunterhalter Torsten, Barbetrieb; 3. März, ab 14 Uhr Teilnahme am Göge-Umzug; 4. März, ab 11 Uhr Einladung zum Mittagstisch mit Saumagen und anderen Gerichten; 5. März, ab 14 Uhr Kinderball im DGH, bei schönem Wetter im Hof vom Heinzler Sepp und Familie Ocker; ab 19.30 Uhr Sauschwanzessen mit Kehraus im DGH; Samstag 9. März, 19 Uhr Funkenfeuer mit Glühwein und Grillwürsten.

Narrenverein Hohentengen-Beizkofen: 28. Februar, 8 Uhr Abmarsch vom Bären zur Rathausbesetzung, Kindergartenbesuch und Schülerbefreiung anschließend Schülerball in der Gögehalle; 19 Uhr Hemadglonkerumzug mit Einkehr im Sportheim; 1.März, 20 Uhr Narrenball in der Gögehalle Motto „Back to the roots 70er, 80er, 90er“ ; 2. März, 20 Uhr Megaparty in der Gögehalle; 3. März, ab 11.30 Uhr Mittagstisch in der Gögehalle; 14 Uhr Teilnahme am Göge-Umzug, danach Kaffee und Kuchen in der Gögehalle; 5. März, 19 Uhr Hexenverbrennung beim DGH, anschließend Kehraus im „Gasthaus Bären“; Samstag 9. März, Funkenabbrennen „Am Seelenbach“ mit Bewirtung.

Freizeit-, Heimat- und Brauchtumsverein Ursendorf: 27. Februar, ab 14 Uhr Kaffeekränzle im DGH; 2. März, 18 Uhr Einlass zum Bürgerball Beginn 20 Uhr das Motto: „Helden der Kindheit“ im DGH; 3. März, 14 Uhr Teilnahme am Göge-Umzug; 5. März, 14.29 Uhr Kinderball im DGH.

Heimat- und Narrenverein Völlkofen: 28. Februar, Kindergartenbefreiung mit Mittagessen in der Schulturnhalle; 1. März, ab 15 Uhr Haussammlung; 2.März, ab 20 Uhr Bürgerball Motto: „Bei uns gibt es Viechereien kostenlos und sowieso ist beim HNV tierisch was los!“ 3. März, 14 Uhr Teilnahme am Göge- Umzug; 4. März, ab 14 Uhr Kinderball; 5. März, 19 Uhr Kehraus.

Der Gögemer Anglerverein lädt alle Freunde der Aschermittwochspeisen am 6. März ab 17 Uhr ins DGH nach Ölkofen ein.