Autounfall folgt auf Radunfall

Am Mittwoch gegen 18 Uhr ist auf dem Radweg neben der Landesstraße zwischen Fulgenstadt und Eichen eine Pedelecfahrerin gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt, das geht aus einer Polizeimitteilung hervor. Die 82-Jährige kam kurz vor Fulgenstadt aufgrund eines Fahrfehlers aufs Bankett und dort zu Fall. Eine Autofahrerin, die an der Unfallstelle vorbeifuhr, bremste ihren Ford kurz danach ab und hielt an, um der Verletzten zu helfen. Ein hinterherfahrender 20-Jähriger war durch die verletzte Radlerin abgelenkt und bemerkte das vor ihm anhaltende Fahrzeug zu spät. Durch den Aufprall aufs Heck wurde die 26-jährige Ford-Fahrerin, die sich gerade abgeschnallt hatte, gegen die Armatur geschleudert. Sie verletzte sich leicht und wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Die Radfahrerin, die sich bei ihrem Sturz schwer verletzt hatte, wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Autos wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.