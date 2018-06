Am kommenden Sonntag, 13. Juli, veranstaltet der ACV Motorsportclub Göge von 8 bis 16 Uhr seinen 26. Gögemer ACV-DMSB Automobilslalom sowie den 31. Gögemer ACV Clubslalom auf der Ringstraße der ehemaligen Oberschwabenkaserne in Hohentengen. Bei freiem Eintritt können die Besucher ganztägig aus nächster Nähe die Slalomwettbewerbe verfolgen, was früher so nicht möglich war.

Für die Startberechtigung zum Automobilslalom, der vormittags in der Zeit von acht bis gegen 12 Uhr gefahren wird, ist eine nationale Fahrerlizenz erforderlich. In vier grundverschiedenen Gruppen werden die Fahrzeuge je nach ihren optischen und technischen Charakteristika eingestuft. Für Slalomeinsteiger bietet die Gruppe SE die ideale Plattform. Die serienmäßigen Fahrzeuge starten in der Gruppe G. Seriennahe Fahrzeuge starten hingegen in der Gruppe F und in der Gruppe H sind die frisierten Fahrzeuge ganz unter sich. Sämtliche Änderungen müssen hierbei im Kraftfahrschein eingetragen sein. Als zusätzliches Kriterium schreibt der Deutsche Motorsportbund (DMSB) den Wagenpass vor.

Vor den Wertungsrennen haben die Fahrer die Möglichkeit zur Begehung der Ringstraße, um sich mit der Fahrbahnbeschaffenheit und Streckenführung vertraut zu machen. Die Fahrzeuge werden durch den technischen Kommissar auf Herz und Nieren geprüft. Neben einem Trainingslauf stehen jedem Fahrer zwei Wertungsläufe zu, bei denen die durch Pylonen ausgewiesene Strecke möglichst schnell zu durchfahren ist. Die Rundstrecke hat eine Länge von knapp 2,5 Kilometern. Der DMSB Automobilslalom am Sonntag fließt in die Wertung der Baden-Württembergischen Slalommeisterschaft sowie der Meisterschaft des Schwäbischen Automobilclubs und des Alb-Donau Pokals mit ein.

Nachmittags startet dann der 31. Gögemer ACV Clubsport Slalom. Hier beträgt die Slalomstrecke 1000 Meter. Jeder der Spaß am Slalomfahren hat oder sein Können testen möchte ist willkommen und startberechtigt. Die hierfür erforderlichen Lizenzen werden bei der Anmeldung an die Fahrer vermittelt. Die Einteilung der Fahrzeugtypen und Klassen entspricht dem Reglement wie beim DMSB Automobilslalom. (mj)