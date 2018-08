Aus Treff 3000 wird ein Netto-Markt

Aus dem Lebensmitteldiscounter Treff 3000 am Friedhof 8 in Hohentengen soll eine Netto-Filiale werden. Das hat die Netto-Presseabteilung auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung bestätigt. Laut jetzigem Stand, so Pressesprecherin Charlotte Libera soll der Discounter ab Montag, 3. September, für eine einwöchige Umbauphase geschlossen und dann voraussichtlich am Dienstag, 11. September, als Netto-Markendiscount wieder eröffnet werden.

Sowohl die Discounter Treff 3000 als auch die Netto Marken-Discounts gehören zur Edeka-Gruppe. Weil die Regionalgesellschaft Edeka Südwest allerdings keine eigenes Discount-Geschäft mehr betreiben möchte, steht seit Anfang August eine Umstrukturierung bei den insgesamt 160 Treff-3000-Filialen an.

Mitarbeiter werden übernommen

Laut Netto-Pressestelle werden 78 Filialen von Netto übernommen, genauso wie die insgesamt 600 Mitarbeiter, die in ihnen arbeiten. Auch, wenn Pressesprecherin Charlotte Libera nicht auf das Team der Filiale in Hohentengen eingehen möchte, kann davon ausgegangen werden, dass auch Filialleiterin Türkan Mutlutürk und ihre Mitarbeiter von Netto übernommen werden. Schließlich gehört die Filiale zu denen, die zu Netto umgebaut werden. „Netto schafft mit diesem Schritt eine langfristige Perspektive für die Treff 3000-Mitarbeiter vor Ort“, heißt es in der Mail von Libera pauschal.

Netto sichert nach eigenen Aussagen mit der Umstrukturierung offiziell die „langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Filialen“ und baut sein Netz im Südwesten, wo das Unternehmen derzeit noch nicht so präsent ist, aus. Für die Kunden aus Hohentengen und der Region wird kaum etwas ändern. Laut Presseprecherin umfasst das Netto-Konzept allerdings eine größere Lebensmittelauswahl als die bisherigen Standorte von Treff 3000. Eine Tatsache, die die Kunden sicher begrüßen werden. Der Markt in Hohentengen hat eine Fläche von 812 Quadratmetern.

Seit 2007 hat Netto sämtliche Filialen des Discounters Plus übernommen und gehört heute laut eigenen Aussagen mit 4200 Filialen und rund 75 000 Mitarbeitern zu den Top 3 im deutschen Discount-Segment. Das Unternehmen möchte weiter expandieren und auch zahlreiche weitere Märkte eröffnen. So ist beispielsweise ein Markt in Inzigkofen geplant. Laut Bürgermeister Lothar Fischer ist das Unternehmen auch mit der Stadt Scheer über eine Ansiedlung im Gespräch.

Für die Göge ist der Erhalt eines Lebensmittelmarktes vor Ort ein wichtiger Teil der Infrastruktur. So können Einwohner bei Bedarf dort einkaufen und sind nicht gezwungen, nach Mengen zu fahren.