Auf den Spuren des 1. Welkrieges

Am Samstag, 25. Juni ging es für die RK Hohentengen zum Hartmannswillerkopf. Dieser, von der französischen Presse im Ersten Weltkrieg als Vieil Armand umbenannt, ist ein pyramidenförmiger Felsvorsprung im Vogesenmassiv. Mit seinen 956 Metern Höhe überragt er die elsässische Ebene des Haut-Rhin. Zum Gedenken der Schlachten, die sich während des ersten Weltkrieges dort ereigneten (insbesondere im Jahr 1915), wurde ein Nationaldenkmal an diesem Ort errichtet. Der Vieil Armand war damals ein strategischer Gipfel, stark umkämpft von der französischen und deutschen Armee. Nach ausführlicher Recherche konnten wir herausfinden, dass auch Soldaten aus der Göge am Hartmannswillerkopf stationiert waren. Die Führung übernahm für uns Herr Robert Lenhardt (Président des Amis du Hartmannswillerkopf). Nach fast vier Stunden auf dem Berg konnten wir viele Eindrücke mitnehmen und uns war allen klar, warum der Hartmannswillerkopf auch „Berg des Todes“ genannt wurde.