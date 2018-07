Auf dem Heimweg kommt’s zur Schlägerei

In der Nacht von Freitag auf Samstag fand in Hohentengen ein Oktoberfest in der Gögehalle statt. Dieses wurde von vielen Gästen besucht. Bei einer Gruppe bestehend aus vier Personen führte der auf dem Fest konsumierte Alkohol auf dem Weg nach Hause zu einer handfesten Auseinandersetzung in deren Verlauf zwei Frauen zutiefst beleidigt und eine von ihnen mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Der Freund der jungen Frau wiederum schubste den Schläger derart, dass dieser zu Boden fiel und ihm dabei zwei Schneidezähne abbrachen. Die beiden Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.