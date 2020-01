Audi prallt auf einen Baum

An einem Baum hat die Fahrt einer 28-jährigen Audifahrerin am Sonntagabend zwischen Hohentengen und Enzkofen geendet. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Autofahrerin sie nach links von der Fahrbahn ab, und prallte nach etwa 50 Metern auf einen Baum neben der Straße. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 13 000 Euro. Die Fahrzeuglenkerin wurde mit einem Schock ins Krankenhaus nach Sigmaringen eingeliefert.