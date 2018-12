Auch für auswärtige Jugendliche gibt es weiter Zuschuss

Einige Vereine in der Göge bekommen pro jugendlichem Vereinsmitglied künftig von der Gemeinde Hohentengen einen höheren Zuschuss: 25 Euro pro Jahr und damit fünf Euro mehr als bisher. Eigentlich wollte die Verwaltung den Zuschuss auf im Gemeindegebiet lebende Jugendliche begrenzen und damit auswärtig wohnende Jugendliche vom Zuschuss ausschließen, doch dieser Vorschlag setzte sich im Gemeinderat nicht durch. Außerdem genehmigte das Gremium einige weitere Zuschüsse, etwa für die Sanierung des Fußballplatzes des SV Ölkofen.

Unstrittig war, den Zuschuss für die Jugendarbeit in Vereinen zu erhöhen. Der Zuschuss erhöht sich von 20 auf 25 Euro. Dies betrifft Vereine, die mindestens einmal wöchentlich ein Angebot für Jugendliche machen – beispielsweise Training, Musikprobe oder Chorprobe. Bürgermeister Peter Rainer hält die Jugendarbeit für sehr wichtig. „Was da geleistet wird, ist etwas Unglaubliches“, fand er. Mit Blick auf die im Verein engagierten Jugendlichen meinte er: „Das sind nicht die, die herumhängen und Wände ansprühen.“ Die bislang letzte Erhöhung des Zuschusses sei 2009 gewesen, jetzt sei wieder Zeit für eine Erhöhung.

Der Beschlussvorschlag sah vor, künftig den Zuschuss nur noch für Jugendliche zu zahlen, die ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben – bislang bekamen Vereine aus der Gemeinde auch für Jugendliche, die auswärts wohnen, aber in einem Hohentenger Verein Mitglied sind, auch den Zuschuss. Der Vorschlag der Verwaltung stieß auf Ablehnung. „Ich finde das eigentlich nicht in Ordnung“, sagte Karl Johannes Deppler (CDU). Auch Ernst Mayer (Freie Wähler) teilte die Meinung von Deppler. Die Jugendlichen von auswärts seien eine Bereicherung, betonte Mayer. „Ich denke, von dem Punkt sollten wir absehen“, sagte er mit Bezug auf die Idee der Verwaltung. Auch andere Gemeinderäte waren nicht einverstanden mit der geplanten Begrenzung des Zuschusses. Ganz wollte Bürgermeister Peter Rainer aber nicht nachgeben. Er verzichtete zwar auf den ursprünglichen Beschlussvorschlag mit der Begrenzung des Zuschusses auf einheimische Jugendliche. Er setzte aber bei elf Ja-Stimmen und vier Gegenstimmen eine andere, neue Bedingung durch: Der jeweilige Gögemer Verein muss sein regelmäßiges Angebot, beispielsweise Training oder Probe, im Gemeindegebiet abhalten. Rainer hatte nämlich einen Verein aus dem Gemeindegebiet im Auge, der sein regelmäßiges Angebot außerhalb der Göge abhalte; Rainer wollte den Vereinsnamen nicht nennen. Dieser eine Verein dürfte also künftig leer ausgehen mit der nun beschlossenen Neuregelung.

Einen anderen Gesichtspunkt brachte Peter Löffler (CDU) in die Diskussion ein. Er verwies auf die Vereine, die ebenfalls Jugendarbeit leisten, aber eben nicht wöchentlich, sondern eher saisonal: Narrenvereine oder Heimatvereine beispielsweise. Diese Vereine bekommen laut Löffler derzeit vier Euro pro jugendlichem Mitglied als Zuschuss. „Da wird auch Aufwand betrieben“, unterstrich Peter Löffler, dass auch diese Vereine Jugendarbeit leisten. Löffler stellte den Antrag, den Zuschuss für diese Vereine pro jugendlichem Mitglied von vier auf acht Euro zu erhöhen. Bei elf Ja-Stimmen, drei Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde dem mehrheitlich zugestimmt, auch dieser Zuschuss erhöht sich also.

Für konkrete Vorhaben von Vereinen aus dem Gemeindegebiet vergab der Gemeinderat in der Sitzung Zuschüsse. In allen Fällen bekamen die Vereine dabei einen Zuschuss in Höhe von 20 Prozent der jeweiligen Restkosten, die dem jeweiligen Verein nach Abzug externer Zuschüsse verbleiben. Zweimal wurde der SV Ölkofen bedacht: Für die Sanierung seines Hauptspielfeldes bekommt er einen Zuschuss in Höhe von maximal 28 277 Euro von der Gemeinde. Die Gesamtkosten für die Sanierung des Spielfeldes sollen sich auf rund 197 684 Euro belaufen, von der Sportförderung des WLSB (Württemberigscher Landessportbund) erhofft sich der Verein einen Zuschuss von 56 300 Euro; die 20 Prozent Zuschuss beziehen sich also auf die verbleibenden rund 141 384 Euro. Hintergrund ist, dass die Bespielbarkeit des Fußballplatzes im Winterhalbjahr bei Nässe gefährdet oder auch unmöglich ist. Für den Bau eines Geräteraumes erhielt der SV Ölkofen ebenfalls einen Zuschuss in Höhe von maximal 11 000 Euro. Für die Anschaffung neuer Uniformen erhielt der Musikverein 1819 Göge-Hohentengen einen Zuschuss von knapp 27 000 Euro. Die Vereinsgemeinschaft plant den Neubau eines Gemeinschaftsschuppens auf dem früheren Verkehrsübungsplatz beim Dorfgemeinschaftshaus Hohentengen, mehrere Gögemer Vereine beteiligen sich daran. Dafür gibt es einen Zuschuss von rund 14 500 Euro. Die Gemeinde beteiligt sich darüber hinaus auch an dem Projekt, also mit einem eigenen Schuppenanteil, dies kostet die Gemeinde rund 12 100 Euro. Der Heimatverein Günzkofen will auch einen Vereinsschuppen bauen, auch dafür gibt es einen Zuschuss von 20 Prozent der nicht durch andere Zuschüsse gedeckten Kosten. Strittig war im Gremium, ob dieser Zuschuss mit Blick auf das andere Hohentenger „Vereinsschuppen-Projekt“ gedeckelt werden soll auf rund 2400 Euro oder nicht, was letztlich offen blieb. Angesichts der zahlreichen beschlossenen Zuschüsse betonten die Gemeinderäte Albert Wetzel und Klaus Burger (beide CDU), dass das alles Freiwilligkeitsleistungen der Gemeinde gegenüber den Vereinen seien.