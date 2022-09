Arzt spricht über Zukunft der Gesundheitsversorgung

Auf Einladung des CDU-Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Klaus Burger und Ortsverbandsvorsitzenden Martin Reck hat der Landtagsabgeordnete und Leiter der kardiologischen Intensivmedizin am Universitätsklinikum in Heidelberg, Dr. Michael Preusch, vor Kurzem bei „Göge im Gespräch“ über das Thema Gesundheitsversorgung referiert. Preusch ist in der CDU-Landtagsfraktion in Wahlkreis Eppingen gesundheitspolitischer Sprecher und zudem Mitglied der Vertreterversammlung und des Ausschusses Weiterbildung der Bezirksärztekammer Nordbaden, der Vertreterversammlung und der Ausschüsse „Notfallmedizin“ und „Medizinische Ausbildung, Hochschulen“ der Landesärztekammer Baden-Württemberg, teilt das Büro von Klaus Burger in einem Schreiben mit.

Klaus Burger und Moderator und Gemeinderat Gabriel Fürst stellten einleitend die dynamische Veränderung im Gesundheitswesen vor und schilderten die Rahmenbedingungen. Fachkräftemangel, Wandel von stationären zu mehr ambulanten Versorgung, die Veränderungen im Berufsbild Arzt und deutlich mehr Frauen in diesem Beruf sowie die Auswirkungen des medizinischen Fortschrittes. So seien circa 24 Prozent der Ärztinnen und Ärzte im Jahr 2020 in einer nicht-ambulanten oder nicht-stationären Tätigkeit angemeldet gewesen. Diese Ärzte stünden dem Gesundheitssystem somit nicht zur Verfügung. Die Anzahl der Krankenhäuser in Deutschland sei von 2010 auf 2018 um circa acht Prozent geschrumpft, was auf kürzere Verweildauern der Patienten im Krankenhaus und Fallzahlen der Häuser zurückzuführen sei. Fürst gab auch einen Einblick in die medizinischen Einrichtungen im Landkreis Sigmaringen, die im Zeitraum von 2015 auf 2021 um circa sieben Prozent gesunken seien.

Gastreferent Dr. Preusch fokussierte seinen Vortrag auf die hausärztliche Versorgung im ländlichen Raum. In Baden-Württemberg sei die Patientenversorgung noch einigermaßen gut und liege im Mittelfeld. So betreue ein Arzt im Durchschnitt etwa 207 Einwohner (Ärztestatistik 2021 der Bundesärztekammer). Mit 9,9 Arztbesuchen pro Kopf liege Deutschland an dritter Stelle im europäischen Vergleich. Der Durchschnitt liege bei 6,7 (Statista 2022). Ein Grund für den Ärztemangel sieht Preusch in den Arbeitszeiten der Mediziner. Die jüngeren Generationen bevorzugten mehr Teilzeitbeschäftigungen und Angestelltenverhältnisse, was dem klassischen Strukturprinzip nicht entspräche. Zudem wirke sich die zunehmende Spezialisierung in den diversen Fachgebieten aus. Was früher über die „Innere Medizin“ abgedeckt wurde, wird heute über die Kardiologie (Erkrankungen des Herzens), Endokrinologie und Diabetologie (Hormonstoffwechsels), Gastroenterologie (Verdauungsorgane), Onkologie (Tumorerkrankungen), um nur einige zu nennen, definiert. Auch die Altersstruktur (zur Ruhesetzung der geburtenstarken Jahrgänge) werde sich in den nächsten Jahren massiv auf die Versorgung auswirken. Der Mediziner sieht daher dringenden Verbesserungsbedarf in den Arbeitsbedingungen (Teilzeitmodelle, (genossenschaftliche) Praxismodelle) und der Ausbildung. Verbundweiterbildungen, die den Übergang durchlässig von der Klinik in die Praxis erlauben, seien zu fördern. Auch müsse der Bund, das Land und die Kommunen Förderprogramme für Niederlassungen entwickeln. So können über Stipendien, Geldzuschüsse für Gebäude und Ausstattung, Erhöhung der Studienplätze und Teilgruppenunterricht, Landarztquoten gewünschte Effekte erzielt werden. Nicht zuletzt sieht Preusch auch den Einzug der Digitalisierung, zum Beispiel Möglichkeit der Telemedizin im ländlichen Raum, als geeignete Maßnahme.

Burger und Reck machten deutlich, dass das Format des Gemeindeverbandes Hohentengen „Göge im Gespräch“ zusammen mit dem CDU Kreisverband gelungen ist und bedankten sich bei Dr. Michael Preusch für die tiefen Einblicke und die gute Diskussion.