App erfasst den Zustand der Straßen

Im Gebiet der Gemeinde Hohentengen wird der Zustand der Straßen ab dem kommenden Frühjahr digital erfasst. Am Donnerstag hat die Verwaltung den Förderbescheid aus dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration bekommen, an den der Gemeinderat im Juli die Entscheidung für den Einsatz der digitalen Messtechnik geknüpft hatte. 13 700 Euro kommen für das Projekt aus Stuttgart, damit sind 50 Prozent der Kosten für drei Jahre Laufzeit abgedeckt. Den Rest zahlt die Gemeinde selbst.

Das Vorgehen ist laut Monika Rauch von der Gemeindeverwaltung, die sich mit dem Thema näher beschäftigt hat, recht einfach: Über ein Smartphone, das in einem Bauhoffahrzeug angebracht wird, werden mit einer speziellen App Aufnahmen der Straßenoberfläche gemacht und Erschütterungen gemessen. „So können wir bei ganz normalen Fahrten der Bauhofmitarbeiter quasi nebenbei die Daten sammeln“, sagt sie. „Die Aufzeichnungen laden wir nach jeder Fahrt in eine Cloud im Internet.“ Dort werden die Daten gesammelt und von einem Algorithmus ausgewertet. Herauskommen soll dabei eine Statistik über den Zustand der Straßen. „Wenn wir von jeder Straße wissen, ob und welche Schäden sie hat, können wir unter Berücksichtigung der Wichtigkeit der einzelnen Straßen eine Prioritätenliste für anstehende Arbeiten erstellen“, sagt Rauch.

Die Pilotphase beginnt

Die App und die Software dahinter hat das Start-up-Unternehmen Vialytics in Kooperation mit dem Gemeindetag Baden-Württemberg und Kommunen entwickelt. Im Gemeinderat war sie von einem Vertreter des Unternehmens im Juli vorgestellt worden. „Wir gehören jetzt zu den 16 Kommunen, die an einer Pilotphase teilnehmen“, so Rauch.

Zunächst würde das Smartphone das Bauhoffahrzeug auf normalen alltäglichen Touren begleiten. „Möglich ist aber auch, bestimmte Straßen oder Ortsteile gezielt abzufahren, wenn uns gerade diese Daten interessieren.“ Für Monika Rauch ist besonders spannend, dass die Ist-Situation der Straßen im System ständig aktualisiert werden - vorausgesetzt die App war bei wiederholten Fahrten auf derselben Straße eingeschaltet. „Da bekommen wir wichtige Erkenntnisse, wie schnell sich der Zustand einer Straße innerhalb von einem halben Jahr verschlechtert und können daraus ableiten, wo besonderer Handlungsbedarf besteht.“

Die Landesregierung fördert insgesamt Anträge von 45 Kommunen und Landkreisen mit insgesamt 1,08 Millionen Euro. Sie wurden von einer gemeinsamen Jury mit dem Städte- und Gemeinderat ausgewählt. Gefördert werden unter anderem die Einführung von digitalen Verwaltungsassistenten in unterschiedlichen Bereichen, Bürger-Apps, Apps zur Jugendbeteiligung in der Kommunalpolitik oder Transparenzportale, um Bürgern komunalpolitische Entscheidungen zu verdeutlichen. „Unser Ansatz ist: Die Digitalisierung vor Ort und nah bei den Menschen zu gestalten“, sagte Digitalisierungsminister Thomas Strobel am Donnerstag. „Dadurch nehmen wir die Menschen beim digitalen Wandel mit und schaffen Innovationen, die den Wirtschaftsstandort in der Fläche stärken.“

Die Gemeinderäte sind jedenfalls schon gespannt, welchen Mehrwert die App bringen wird.

Unabhängig vom Zuschuss für die Straßenerfassung wird die Gemeinde Hohentengen unter dem Titel „Städte und Gemeinden 4.0“ auch bei einem zweiten Projekt zur Digitalisierung gefördert. Bereits im Oktober wurde bekannt, dass eine Fachjury die Bewerbung der Göge als eine von zehn Kommunen für das Projekt „Digitalisierung und Heimat“ ausgewählt hat. Das auf zwei Jahre angelegte Projekt hat zum Ziel, die emotionale Bindung der Menschen an ihre Gemeinde zu stärken. Dafür erhält die Gemeinde einen Zuschuss von maximal 77 500 Euro, müsste dann aber denselben Betrag auch selbst einbringen.

In einer ersten Stufe soll es eine Beteiligung der Menschen geben, um die es geht. Möglichst viele Einwohner sollen zu Stärken und Schwächen der Kommune befragt werden. Anschließend geht es um konkrete Ideen, die Identität der Gemeinde sichtbar zu machen. Bürgermeister Peter Rainer schwebt zunächst einen Arbeitskreis mit Bürgerbeteiligung vor. „Sobald die Zuschüsse freigegeben sind, können wir einladen.“