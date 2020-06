Alkoholfahrt endet in Gartenmauer

Durch den Aufprall auf eine Gartenmauer im Weiler Birkhöfe zwischen Tafertsweiler und Völlkofen (Hohentengen) ist nach Darstellung der Polizei am Freitagabend eine Alkoholfahrt aufgeflogen. Ein 31-Jähriger war zuvor mit seinem Golf in einer S-Kurve wegen zu hohen Tempos von der Fahrbahn abgekommen. Durch den Aufprall zog er sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Den Schaden an Mauer und Auto schätzen sie auf 30 000 Euro. Der Führerschein wurde von der Polizei einbehalten. Des Weiteren wurde ein Strafermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.