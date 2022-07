Aktion zu Rasenpatenschaften ist beendet

Der SV Ölkofen hat zum Abschluss der Saison das Rasenpatenschaftsprojekt beendet, das zum Start der Sanierung des Hauptplatzes ins Leben gerufen worden war. Das geht aus einer Pressemitteilung des Vereins hervor.

Mit der Sanierung des Sportplatzes wurde im Sommer 2019 in Zusammenarbeit mit der Firma Grüner Sportplatzsanierung begonnen. Projektleiter vonseiten des SV Ölkofen war Johannes Rauch. Es war ein etwas holpriger Start, da sich nach Entnahme von Bodenproben heraus gestellt hatte, dass der Untergrund schlechter als gedacht war und sich damit die Bausumme erheblich auf 390.000 Euro erhöhen würde.

Viele Helfer

Nachdem dann die Finanzierung trotzdem stand, unter anderem mit Zuschüssen der Gemeinde und des Württembergischen Landessportbundes, gingen die Arbeiten unter mithilfe vieler Helfer zügig voran. Um den Rasen in Schuss zu halten wurde später noch ein vollautomatischer Rasenmäherroboter angeschafft. Beim Rasenpatenschaftsprojekt wurden insgesamt 1100 Parzellen zu je 20 Euro ausgegeben. Circa ein Drittel an Firmen und den Rest an Privatpersonen. Die Patentafel mit den Logos und Namen der Spender wird demnächst am Sportgelände angebracht.

Der SV Ölkofen möchte sich bei den zahlreichen Helfern, den unterstützenden Firmen und den Spendern dafür bedanken, dass sie mitgeholfen haben, dass der Verein jetzt über ein zukunftstfähiges Sportgelände verfügt. Die pandemiebedingt ausgefallene Sportplatzeinweihung wird voraussichtlich im kommenden Sommer im Rahmen der Jubiläumsfeier zum 60-jährigen Bestehen des SV Ölkofen nachgeholt.