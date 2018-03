A-Jugend hat Nachwuchsmangel

Die anstehenden Investitionen für eine neue Duschanlage in Höhe von rund 80 000 Euro und die von Mitgliedern geplanten Eigenleistungen von etwa einem Vierte der Maßnahmen sind bei der Hauptversammlung des Sportvereins Hohentengen thematisiert worden. Außerdem will sich die Vereinsspitze um den Vorsitzenden Artur Kaiser dafür einsetzen, dass die Kindergruppe möglichst schnell wieder einen Übungsleiter bekommt.

Von einem erfolgreichen Jahr des Sportvereins sprach Artur Kaiser in seinem Lagebericht. Dem Verein gehören derzeit 556 Mitglieder an; nach wie vor sei das Frauenturnen eine der größten Gruppen. Im Bereich Jugendfußball sind momentan noch 81 Jugendliche in den verschiedenen Mannschaften aktiv, vor mehr als 20 Jahren seien es noch 123 gewesen. Trotzdem konstatierte auch sein zweiter Stellvertreter Thomas Scholz, dass der Sportverein unterm Strich gut dastünde. Stellvertretend für den Kassierer Joachim Paschen trug dessen Vertreter Klaus Irmler den Finanzhaushalt vor, der fast ein Volumen von 100 000 Euro erreicht hat. Die Kassenprüfer Joachim Bleicher und Dieter Blersch bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.

Schriftführer Frank Kehle ging auf das Grümpelturnier ein und drückte seine Freude aus, dass alle Abteilungen wesentlich zum Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen hätten. Nicht nur sportlich betätigt sich die große Frauenabteilung des SV Hohentengen, sondern auch viele Arbeitseinsätze hätten auf dem Programm gestanden, hob Schriftführerin Ingrid Nassal hervor. In der Tischtennisabteilung spielt die 1. Mannschaft derzeit noch in der Bezirksliga, so Rainer Kern. Insgesamt seien die 70 Mitglieder in vier Gruppen mit Aktiven und drei Jugendgruppen am Start.

Bezirksmeistertitel

Die Fußball-A-Jugend hat den Klassenerhalt geschafft, freute sich deren Abteilungsleiter Clayton Sigle, allerdings besteht akuter Nachwuchsmangel. Den Aktiven ist nach seinen Worten ein gelungener Start in die neue Saison geglückt. Über den Bezirksmeistertitel konnte sich im vergangenen Jahr die AH-Mannschaft freuen.

Nach nunmehr 55-jährigem, aktivem Engagement, nicht zuletzt auch nahezu vier Jahrzehnte als Vorsitzender, trug Ehrenmitglied Hans Bleicher letztmalig einen Bericht vor, und zwar den über die sogenannte „Freitagsgruppe.“ Das sind insgesamt 27 Männer im Alter zwischen 55 und 80 Jahren, die sich „einfach sportlich betätigen“. Als einen „Allzweckmann“ bezeichnete Hans Bleicher hier den unermüdlichen Konrad Burger, dem der Sportverein viel zu verdanken habe.

Wahlen fallen einstimmig aus

Die Ergebnisse der Wahlen kamen allesamt einstimmig zustande. Stellvertretender Vereinsvorsitzender wurde erneut Klaus Schlegel, zweiter Stellvertretender Vorsitzender Thomas Scholz, Kassierer Joachim Paschen; 1. Beigeordnete Klaus Irmler und Armin Kieferle. Auch Vereinsausschussmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Einstimmig ging die Wahl in den Einzelabteilungen über die Bühne: stellvertretender Jugendleiter Fußball Timo Nassal, stellvertretende Jugendleiterin Bettina Rapp und im Tischtennis Rainer Kern.

Anschließend wurde die neu restaurierte Vereinsfahne der Mitgliederversammlung präsentiert und die Ehrung verdienter Mitglieder vollzogen. Albert Unger wurde zum Ehrenmitglied ernannt, allein 469 Spieleinsätze hat er in seiner aktiven Laufbahn absolviert. Der Vorsitzende Artur Kaiser lobte Albert Unger als jemanden, dem der Sportverein darüber hinaus auf vielen Gebieten zu Dank verpflichtet sei.

20 Jahre (Ehrennadel in Bronze): Bruno Bauer, Joachim Fischer, Matthias Fürst, Klaus Irmler, Tobias Schlegel und Konrad Weiner

30 Jahre (Ehrennadel in Gold): Thomas Kaufmann

40 Jahre (Ehrennadel in Gold): Konrad Burger, Gerhard Fürst, Edwin Harig, Maria Löffler, Joachim Paschen, Klaus Schlegel und Lorenz Stumpp

50 Jahre (Ehrennadel mit Kranz in Gold): Peter Lehleiter und Alfred Matheis

60 Jahre (Ehrennadel mit Diamant): Carl Paschen

70 Jahre (Juliläumsurkunde): Josef Kugler

Ehrenmitglieder (Vereins-Urkunde): Maria Kehle, Markus Schmid, Sigmar Störk und Albert Unger

Ehrennadeln des Württembergischen Landessportbunds: Georg Birkler, Walter Braun, Konrad Burger, Udo Gebhart, Georg Gräter, Jürgen Merhof, Alfons Müller, Andreas Remensperger, Clayton Sigle, Albert Unger und Jürgen Waldraff