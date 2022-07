50 Jahre Fanfarenzug Enzkofen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Pandemiebedingt wurde die Feier des 50-jährigen Bestehens verschoben und so wird statt im vergangenen nun in diesem Jahr im Rahmen des Gögemer Straßenfestes im Landsknechts-Lager das Jubiläum „50+1“ gefeiert. Mit dabei ist auch die Vereinigung Ring Oberschwäbischer Fanfarenzüge (ROF) mit den Fanfarenzügen Bad Wurzach, Zwiefalten, Dornbirn, Einhart mit Enzkofen.

Bereits zu Beginn des Gögemer Straßenfestes eröffnen die Fanfarenzüge mit einem Sternmarsch am Samstag um 18.30 Uhr das Straßenfest. Um 19 Uhr wird zum Konzert bei der Kirche St. Michael, durch die Gassen des Straßenfestes aufmarschiert. An die 100 Bläser, Trommler und Fahnenschwinger möchten die Besucher gemeinsam im Gesamtchor begeistern. Mittelalterliches Flair vermittelt auch das Landsknechts-Lager des Fanfarenzugs Enzkofen, in dem die Bläser und Trommler nach dem Gemeinschaftskonzert mit ihrem Fanfaren-Spiel weiter für Kurzweil sorgen.

Der Fanfarenzug, 1971 gegründet in der Gögemer Teil-Gemeinde Enzkofen, hat seinen Residenz im DGH in Hohentengen. Die Landsknecht-Uniformen in den Farben Rot/Schwarz/Weiß weisen auf die Zeit hin, als Hohentengen zu Vorderösterreich gehörte. Das Brustwappen zeigt auf schwarzem Grund einen goldenen Löwen, der das österreichische Bindenschild hält, das heutige Gemeindewappen von Hohentengen. Die Fahnen erzählen die Geschichte von Hohentengen in Form von Wappen der Königs- und Herrschaftshäuser, welche Hohentengen in jener Zeit am meisten geprägt haben.

In den Jahren seines Bestehens orientierte sich der Verein mehr und mehr am Mittelalter. Dies zeigen Auftritte wie beim Schlossfest in Neuburg an der Donau, bei den Maximilian-Ritterspielen in Horb, auf der Burg Kaprun oder auf der Ruine Hornstein.

So entstand dann auch 1995 unter der Leitung von Vorstand Martin Nassal beim Straßenfest in Hohentengen das erste Landsknechts-Lager. Dies war der Auftakt von vielen erfolgreichen Mittelalterfesten. Die bereits 1988 entstandene Göge-Meisterschaft im Tauziehen wurde mit Bestandteil dieses Mittelalter-Spectaculums.

Mit dabei ist der Fanfarenzug bei Heimatfesten, Jubiläen, Narrensprüngen und Fasnetsveranstaltungen, Freundschaftstreffen von Fanfarenzügen oder auch Geburtstagsständchen, sowie beim Gögemer Oktoberfest und Adventszauber. Auch beim „ROF“ ist der Fanfarenzug als aktives Mitglied seit 1975 vertreten. Sehr wichtig ist dem Verein die Kameradschaft. Hierfür werden Hüttenaufenthalte, Ausflüge und Vereinsfeste organisiert. Und über neue Mitglieder freuen sich der 1. Vorsitzende Martin Nassal und Tambourmajor Helmut Lutat immer. Für den Nachwuchs ab 12 Jahren werden vom Verein sogar kostenlos Ausbildung, Instrument und Uniform bereitgestellt.