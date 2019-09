1800 Gäste feiern beim Oktoberfest mit

Am vergangenen Wochenende ist aus dem Hangar auf dem ehemaligen Kasernengelände die Festhalle für das Oktoberfest Hohentengen geworden. Drei Vereine aus der Göge –ACV Motorsportclub Göge, Fanfarenzug Enzkofen und der Musikverein 1819 Göge-Hohentengen – richten das Fest seit ein paar Jahren gemeinsam aus. Die Organisation war perfekt durchdacht und nicht ein Zwischenfall wurde verzeichnet.

Waren am Anfang noch nicht alle Plätze belegt, konnte man gegen 22.30 Uhr kein einziges freies Eckchen mehr finden. In den Gängen war an ein Durchkommen kaum zu denken. Die Stehtische und Palettentische im hinteren Bereich des Hangar waren den gesamten Abend gut frequentiert, in erster Linie zu Begegnungen und Gesprächen. Die meterlange Bar wurde bereits ab 22 Uhr zusehends von feschen Dirndln und Burschen gestürmt. Die Stimmung war sofort ausgelassen, als der Musikverein Göge-Hohentengen anfing zu spielen. Pius Binder dirigierte bekannte Lieder, eine kleine Brass-Inszenierung holte die ersten zum Tanzen auf die Bänke und so wurde der Menge nach und nach tatkräftig eingeheizt. Als die Musiker aus Hohentengen nach drei Stunden Spielzeit sich dann auch unter die Gäste mischten, kam die Band Midnight Special auf die Bühne und sorgte mit ihrer Covermusik für bombastische Partylaune bis in die frühen Morgenstunden. „Gegen halb vier fuhren die letzten Taxen vom Kasernenareal“, erzählte Roland Längle.

Aufgefallen ist der verhältnismäßig schwache Besuch der Altersgruppe ab 30 bis 45. In den Vorjahren kamen auch mehr ältere Besucher aus der Göge, aus Mengen und aus der nächsten Umgebung. In diesem Jahr waren dafür Gäste aus Kanada, der Schweiz oder aus Sigmaringen gekommen.

Roland Längle, Vorsitzender vom Musikverein Göge-Hohentengen, sagte: „Wir hatten in diesem Jahr noch mehr zahlende Besucher als im vergangenen Jahr. Knapp 1800 Besucher konnten wir zählen. Alles lief Hand in Hand und die Abläufe sind mittlerweile eingespielt.Zusammenfassend möchte ich noch sagen, dass das Oktoberfest auf dem früheren Kasernengelände seinen Platz in den beliebten Veranstaltungen dieser Art gefunden hat und sicherlich auch in Zukunft weiterhin dort abgehalten werden kann.“

Die Veranstaltung habe einmal mehr gezeigt, dass Feste in der Göge, vor allem durch den Zusammenhalt der Vereine und deren Mitglieder, gelingen.