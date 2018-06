120 Teams sorgen für Stimmung beim Grümpelturnier

Spannende Spiele, packende Elfmeterschießen und das Public Viewing am Freitagabend haben das 40. Grümpelturnier des Sportvereins Hohentengen geprägt. Mit vielen interessanten Begegnungen war das Turnier ein wahres Fest für Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen.

Im Vorfeld des Jubiläumsturniers hatte das fünfköpfige Organisationsteam um Klaus Schlegel die 120 gemeldeten Mannschaften so einzuteilen, dass in den verschiedenen Kategorien der reibungslose Ablauf gewährleisten werden konnte.

In der viertägigen Großveranstaltung wurden viele Spiele und Elfmeterturniere ausgetragen. Als willkommene Abwechslung zu den sportlichen Wettbewerben, erwies sich am Samstagnachmittag der gelungene Auftritt der vereinseigenen Tanzgruppe Little Diamonds.

In diesem Jahr hatten sich 90 Teams für das Elfmeterturnier und 36 für das Grümpelturnier gemeldet. Zum Auftakt des viertägigen Sportevents stellten sich 34 Teams zum 19. Betriebsmannschaftselfmeterschießen. Sieger war am Ende das Team „NHM 7“ vor „WGB Manfred Löffler 2“ und „Lutz Präzisionsteile 1“.

Das eigentliche Grümpelturnier startete am Samstagmorgen. Die Spielzeit betrug jeweils zweimal neun Minuten. Die beiden Halbfinals wurden im Elfmeterschießen entschieden. So setzten sich am Ende bei den Aktiven „die Turniersieger 2014“ gegen die „Super Dope Brothers“ durch.

Bei den Nichtaktiven gewannen die „Dummschwätzer“ gegen die „Ölkofer Hitta“. Im kleinen Finale wurde bedingt durch die extremen Temperaturen die Platzierung wie bei den Aktiven im Elfmeterschießen ermittelt. Die Schützen der „Bujäckler“ trafen öfters ins Netz als die Spieler der „Gummibären“. Auch hier waren 18 Teams angetreten.

33 Teams messen sich beim Stammtisch-Cup

Das zweite Elfmeterschießen stand ganz im Zeichen des 15. Stammtisch-Cups, der am frühen Samstagabend angepfiffen wurde. Mit 33 Teams zeigten auch die geselligen Stammtischbrüder beim Elfmeterschießen um den begehrten Stammtisch- Cup ihr Können.

Seit 31 Jahren messen sich die Teams um den begehrten Gögemer Vereinsmeistertitel 2014. Hier hatte des SV Ölkofen die treffsichersten Schützen ins Rennen geschickt, auf dem zweiten Platz landete der FHN Eichen vor dem HV Günzkofen und dem KTZV Hohentengen bei einem Teilnehmerfeld von 24 Mannschaften. Auch das abendliche AH-Blitzturnier am Montag zum Feierabendhock zeigte flotte Spielzüge.

Bei diesen Spielen war die Spieldauer pro Spiel auf 15 Minuten festgelegt worden und auf dem Platz standen pro Team jeweils fünf Feldspieler und einem Torhüter. Als Turnierneuling konnte das Team des SV Bolstern das Turnier ohne Verlustpunkt am Ende zu seinen Gunsten entscheiden. Zweiter wurde der SV Unlingen mit neun Punkten vor dem benachbarten SV Altheim mit sechs Punkten. (mj)