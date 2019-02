Übungsplatz in Hohentengen entspricht nicht mehr den Anforderungen

Die Zahl der Verkehrsübungsplätze, auf denen Viertklässler die Regeln für die Radfahrprüfung lernen und diese auch ablegen, wird im Kreisgebiet ab dem Schuljahr 2019/20 von 15 auf vier reduziert. Hintergrund ist eine neue Verwaltungsvorschrift, die Mindeststandards für solche Plätze fordert. Da keiner der Plätze die Anforderungen erfüllt, sollen Verkehrsübungen mit dem Rad künftig nur noch in Sigmaringen, Bad Saulgau und Ostrach möglich sein. Auch der Übungsplatz in Hohentengen fällt weg, sodass die Schüler aus Mengen, Hohentengen und Scheer nun mit Bussen zu den Plätzen gebracht werden müssen.

Hohentengen: Der von den Schülern „Übi“ genannte Verkehrsübungsplatz in Hohentengen befindet sich hinter dem Dorfgemeinschaftshaus in Hohentengen. „Er genügt den neuen Anforderungen nicht mehr, zum Beispiel können die Kinder hier nicht üben, wie man in einen Kreisverkehr ein- und ausfährt“, sagt Bürgermeister Peter Rainer. „Ein entsprechender Umbau wäre sehr kostenaufwändig und vor allem wäre die Fläche zu klein gewesen.“ Deshalb werden die Schüler der Göge-Schule schon seit seit September 2018 mit dem Bus nach Ostrach zum dortigen Übungsplatz gefahren. Dieser soll im Laufe des Jahres noch der neuen Vorschrift entsprechend ausgebaut werden.

Dass die Schüler nun mit dem Bus zum Platz gefahren werden müssen, kostet die Gemeinde Hohentengen rund 1000 Euro im Jahr. „Zudem wurde unter allen Kommunen im Landkreis auf Grundlage Kostenkalkulation der Stadt Bad Saulgau eine pauschale Kostenbeteiligung für die Unterhaltung und notwendige Anpassungsarbeiten vereinbart“, so Rainer. „Alle Gemeinden ohne Übungsplatz zahlen eine Umlage von 740 Euro pro Schulklasse und Jahr; bei derzeit zwei Klassen sind das also jährlich 1480 Euro.“

Für die Göge-Schule sei die Organisation kein Problem. „Da aber in der Regel die Klassenlehrer als Begleitpersonen dabei sind, muss Unterricht teilweise vertreten werden“, so Rainer.

Mengen: Die Stadt Mengen hat keinen eigenen Verkehrsübungsplatz. Die Grundschüler sind laut Pressesprecherin Kerstin Keppler bisher mit dem Bus nach Hohentengen gebracht worden. Künftig fährt dieser Bus dann ebenfalls nach Ostrach. „Die Ablachschule entschied sich im Austausch mit dem Leiter der Jugendverkehrsschule des Landkreises Sigmaringen für Ostrach als Schulungsort. Die Entscheidung fiel Aufgrund der Synergien innerhalb der Schülerbeförderung nach Rulfingen und Zielfingen und der kurzen Entfernung zu Mengen“, so Keppler. Die Bustransferkosten seien noch nicht ermittelt. „In den vergangenen Jahren beliefen sich sich bei den Fahrten nach Hohentengen auf etwa 1200 Euro im Jahr bei vier Klassen und fünf Terminen.“

Der organisatorische Aufwand sei nicht unerheblich. Es müssten mindestens zwei Schulungsräume zur Verfügung stehen, um die hohe Zahl an Schülern parallel zur praktischen Ausbildung in der Theorie zu unterrichten. „Außerdem müssen die Bustransfers auf die Abholzeiten der Anschlussbusse abgestimmt werden“, sagt Keppler. Schule und Eltern würden aber ausdrücklich begrüßen, dass durch die neue Vorschrift der Qualitätsstandard der Jugendverkehrsschule erhöht werde. Weil immer weniger Grundschüler heute noch sicher Radfahren könnten, wenn sie eingeschult werden, sei dies von großer Wichtigkeit.

Scheer: Weil es in Scheer keinen Verkehrsübungsplatz gibt, sind die betroffenen Schulklassen in der Vergangenheit mit dem Bus nach Hohentengen gefahren. „Wir werden zukünftig nach Sigmaringen gehen“, so die Rückmeldung von Bürgermeister Lothar Fischer. Umständlicher als zuvor sei das nicht. Es müsse lediglich ein Termin für den Übungsplatzbesuch vereinbart und ein Bus reserviert werden. Fischer schätzt die Transportkosten auf etwa 500 Euro im Jahr.