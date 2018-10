Zwei Hunde reißen Katze

Von zwei unbekannten Hunden ist am Dienstag gegen 22.45 Uhr eine Katze im eigenen Garten in der Straße Kallental gerissen worden. Als die Besitzerin der Katze dies bemerkte, schrie sie die Hunde an, bis diese die Flucht ergriffen. Diese werden von der Frau wie folgtbeschrieben: erster Hund: mittelgroß bis groß, mittellanges Haar, ähnlich wie ein Schäferhund, zweiter Hund: mittelgroß bis groß, mittellanges schwarzes Fell, weiße Stellen an den Pfoten. Personen, die Hinweise zu den Hunden geben können, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/10 40, zu melden.