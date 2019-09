Zum 150-jährigen Bestehen gibt es ein neues Auto

Bei schönstem Herbstwetter hat die Freiwillige Feuerwehr Hettingen ihr 150-jähriges Jubiläum mit den Einwohnern in der Laucherttalhalle gefeiert. Gleichzeitig wurde das 345 000 Euro teure Löschgruppenfahrzeug (LF) 10 auf dem Schulhof eingeweiht. Der Tag war der Höhepunkt mehrerer Stationen im Jubiläumsjahr. Am Nachmittag führte die Jugendfeuerwehr mit Muskeleinsatz vor, wie vor 150 Jahren mit der Handpumpe gelöscht wurde. Das Fest, das neben Informationen auch Spielmöglichkeiten für Kinder bot, war bestens besucht.

Die Feierlichkeiten begannen mit einem Gottesdienst in der Halle. Pfarrer Hubert Freier stellte in seiner Predigt die Bedeutung der Feuerwehr für die Menschen in den Mittelpunkt. Die physische und psychische Belastung, der Idealismus und die Opferbereitschaft der Feuerwehrleute zum Wohl der Stadt seien enorm.

Im Anschluss ging die Gemeinde aus der Halle auf den Schulhof. Hier konnten die Besucher die Feuerwehrgeschichte der Stadt an den Fahrzeugen ablesen. Das LF 8/6 von 1993, das weiterhin im Einsatz bleibt, der Opel Blitz, der privat verkauft wurde, aber im Ort bleibt und somit nicht aus dem Blick verschwindet, und eine Handspritze von 1866, die sich noch im Besitz der Feuerwehr befindet. Bürgermeisterin Dagmar Kuster hieß zunächst den Opel Blitz vom Platz fahren, danach fuhr der 22-jährige Jugendwart Steffen Seebach mit dem blumengeschmückten LF 10 vor. Bürgermeisterin Kuster erinnerte an die Stationen von der Gründung des „Fahrzeugbeschaffungsausschusses“ im Jahr 2015 bis zu diesem Tag. Fahrgestell (MAN), Aufbau (Rosenbauer) und Beladung (Barth) kamen jeweils von einer anderen Firma. Die Kosten beliefen sich auf rund 345 000 Euro und verkürzten sich für die Stadt um den Landeszuschuss von 90 000 Euro.

Fahrzeug in Brandenburg abgeholt

Ende April 2019 fuhren vier Feuerwehrleute nach Luckenwalde (Brandenburg) und holten das Fahrzeug persönlich ab. Kuster wünschte der Feuerwehrabteilung, dass sie mit dem Fahrzeug „allzeit unter dem Schutz des Heiligen Florian gesund und unversehrt von ihren Einsätzen zurückkehren“. Notfallseelsorgerin Maritta Lieb, die auch die Fürbitten der Feuerwehrmänner während der Messe formuliert hatte, las aus der Bibel und Pfarrer Freier segnete danach das Fahrzeug. Auch die Feuerwehrleute bekamen ein wenig Weihwasser ab.

Der Hettinger Abteilungskommandant Bernd Friedrich lud danach alle zu einem Freigetränk ein. In der Halle begrüßte er die Akteure des Tages und befreundete Feuerwehren. Bürgermeisterin Kuster hob noch einmal den besonderen Wert der Feuerwehr als Glücksfall für die Gemeinde hervor: „Seit 150 Jahren haben die Bürger die Sicherheit, dass alles getan wird, um Leben, Hab und Gut vor Schaden zu bewahren.“ Besonders freue sie, dass die Jugendgruppe bestens aufgestellt sei. MdL Klaus Burger dankte ebenfalls für den hohen Einsatz im Ehrenamt. Rund 110 000 aktive freiwillige Feuerwehrleute zähle Baden-Württemberg und die Frauenquote von 4,5 Prozent steige langsam aber stetig an. Marc Fritz, der Gesamtkommandant der Teilgemeinden Hettingen und Inneringen, gab einen kurzen Einblick in die gute Zusammenarbeit. Der Abteilungskommandant von Inneringen, Andreas Brandstetter übergab Friedrich darauf eine Floriansfigur mit Gravur. Da die Hettinger, wie er jetzt gesehen habe, eine solche schon besäßen, könne man diese ja beim nächsten Anlass nach Inneringen weitergeben. Friedrich Sauter, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands, dankte kurz: „Ihre Feuerwehr ist gut aufgestellt und alle Hausaufgaben sind gemacht.“