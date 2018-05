Ziemlich schräge Vögel in kunterbunten Kleidern

Der Zunftrat und die Gruppenleiter der „Felsaschlupfer“ haben zum Bürgerball in die Laucherttalhalle eingeladen. Generationenübergreifend bevölkerte viel buntes Volk den Saal. Zwischen den Programmpunkten spielte die Band „Celebrate“ aus Bad Schussenried zum Tanz auf.

Bernd Friedrich, der Dirigent der Burghexen, moderierte und stimmte auf den Abend ein. Er ließ er den Vorhang öffnen und Zunftrat mit Gruppenführer und Garde marschierten auf die Bühne. Zunftpräsident Tobias Liener schickte dann den Rest der Mannschaft wieder zum Ausmarsch, denn schließlich sei er „jetzt der Chef vo dem Ganza“. In einer witzig gereimten Büttenrede erzählte er, wie er an das hohe Amt gekommen ist: Weil sein Vorgänger Florian Ott am Rosenmontag für ein halbes Jahr nach Thailand geflogen und im Mai Neuwahl war, musste der neue „Präse“ „em a langa Flugzeughock zu deara Übergabe fliega bis nach Bangkok.“

Inzwischen sind alle wieder da und mussten beim Narrengericht Federn lassen. Allerdings, so der Präse, hätte „Richter Frido“ von Amts wegen vors Gericht gehört: „Schlitzohr Frido“ wollte „bei de Schrauba spara“. Er baute für die Pferde seiner Tochter eine Koppel, „dia haut g‘hept koin Hennafuuz“ und der Schraubensparer musste also noch einmal zur Tat schreiten.

Gefallen hat dem Präse bei der Ortsfasnet, dass der Saloon, „der alde Waaga isch azonda wora“, wieder aufgebaut wurde. Komisch kam ihm allerdings vor, dass „dia Eingangdier jo a Dierle ond koi Dor“ ist. Von der Höhe wäre das für Siegfried und Berthold zwar kein Problem, aber in der Breite „a Qual“. Der Präse mit der vorübergehenden Schlüsselgewalt lobte in seinem Sermon alle phantasievollen Akteure und setzte auf das „weiter so“.

Beim Gardetanz unter der Leitung von Nadine Businger und Carina Reule-Gässler traten die Tänzerinnen, die bereits bei Showtanz-Wettbewerben erfolgreich waren, in ihren Uniformen gleichermaßen sportlich wie elegant auf. Später tauschten sie ihre Uniformjacken gegen Fünfzigerjahre-Röcke und wirbelten partylike und mit Rock’n Roll über die Bühne. In diesem Jahr durften auch die ganz jungen Hexen zeigen, wie sie das Brauchtum weiter befördern. Mit verschiedenen Formationen begeisterten sie ebenfalls die Zuschauer. Nadine Businger und Christian Kobi unterstützten die Kleinen bei ihren akrobatischen Hexenflügen. Ganz alleine wagte sich Tusnelda (Maria Hupfauf), „atemberaubend schön“ und aus einer „wenig begabten Familie“ auf die Bühne: Immer noch ist sie auf der Suche nach einem Mann. Ihre neue bunte Frisur, die ihr „der Cento“ verpasst hat, brachte nichts, auch nicht der Gang zum Zahnarzt oder in die Mausefalle nach Saulgau. Jetzt hoffe sie auf diesen Abend und die Bar, weil „jeden Tag ein Dummer“ aufsteht. Mit den Felsenschlupfern und den Hexen haben die Gruppenvertreter Sabine Ott und Simon Stauß den „Körperteil Blues“ einstudiert: „Wir wackeln mit der Hüfte und zappeln mit dem Fuß.“ Ein buntes Fest fürs Auge. Für die Zugabe musste dann noch der ganze Zunftrat dazu und zeigte sich sehr gelehrig.

Nach einer Tanzpause durfte der gesamte Zunftrat samt Gruppenvertreter Phantasie beweisen. Mit einer Eigenversion von „ein Vogel wollte Hochzeit machen“ kamen sie in geliehenen und gebastelten Kostümen auf die Bühne: Da weiß Heiko Jäger, dass der „Habicht an Fasnet immer dicht ist“, der Rabe Thomas Liener verrät: „Der Rabe, der Rabe, der isst gerne Kohlrabe.“ Wilfried Rigöl kennt den Specht, „dem geht’s am Morgen immer schlecht.“ Simon Stauß behauptet kühn: „Die Wachtel, die Wachtel, die vögelt alte Schachteln“ und der Chef der Zunft, „der säuft jetzt alles kunterbunt“. In der Zugabe schoss der „Weihnachts-Narren-Baum“, Hexenchef Markus Beck, den Vogel ab: „Der Baum, der Baum, der steht nur blöd im Raum.“

Bernd Friedrich verabschiedete sich als Moderator: „Ich wusste doch, dass wir lauter schräge Vögel in unserem Verein haben“ und bestellte seine Hexenmusik zu sich auf die Bühne. Jetzt schlug noch einmal richtig schön und lang das Fasnetsherz höher und die Fastnachtsmusik sorgte weiterhin für beste Stimmung.