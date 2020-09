Windkraftkritiker informieren sich über Sonnenkraftwerk

25 Vertreter des Bündnisses „Rettet die Alb“ haben sich bei der Firma Sun-Orbit in Hettingen über eine Alternative zur Energiegewinnung informiert. Das Unternehmen entwickelt seit einigen Jahren ein multifunktionales Sonnenkraftwerk, dessen Kernelement ein thermochemischer Speicherreaktor ist. In diesem liefert Wasserstoff, ohne sich zu verbrauchen, alle vor Ort benötigten Energieformen simultan: Strom, Prozesswärme, Nutzwärme und Kälte.

Wie das Bündnis „Rettet die Alb“ in einer Pressemitteilung berichtet, stellten der wissenschaftliche Koordinator Professor Jürgen Kleinwächter und Geschäftsführer Frank Steinhart die technischen und geschäftspolitischen Rahmenbedingungen der Projekte der Firma Sun-Orbit vor. „Zentrales Element der Entwicklung ist die Nutzung insbesondere der Strahlungsenergie der Sonne in einer Anlage mit zwei gekoppelten Metallhydriden“, heißt es in der Mitteilung. Mit dem System ließen sich Strom, Wärme, Kälte und direkte Antriebsenergie erzeugen. Ein Demonstrator der Anlage habe das Funktionieren des Systems unter Beweis gestellt. „Das Projekt fügt sich nahtlos in die Wasserstoffstrategie des Bundes ein und darf erhebliche Entwicklungsschübe erwarten.“

Das System fördere die Dezentralisierung der Energieversorgung und führe weg von großen zentralen Versorgungssystemen, die sich als umweltschädlich erwiesen hätten. „Die Teilnehmer hoffen, dass die Entwicklung für eine zukunftsfähige Energieversorgung die notwendige Förderung erfährt und der hoffnungsvolle Ansatz sich in der weiteren Entwicklung und praktischen Anwendung bestätigt“, heißt es in der Mitteilung.

Das Bündnis „Rettet die Alb“ vereint mehr als 20 windkraftkritische Bürgerinitiativen auf der Schwäbischen Alb und in Oberschwaben sowie der Landesverbände Vernunftkraft und Verein für Landschaftspflege und Artenschutz Baden-Württemberg.