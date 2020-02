Willkommen im lustigen Mittelalter

Ein kurzweiliges Programm mit Tanz, Bütt und Showeinlagen ist beim Bürgerball in der Albhalle geboten worden. Stilgerecht schritten die Besucher über eine Zugbrücke in die mittelalterlich geschmückte Halle. Franziska Müller, Alisa Metzger, Larissa Gauggel sowie Linda und Antonia Sprißler vom Organisationsteam waren für diese Verwandlung verantwortlich.

Entsprechend würdevoll schritten die Narren um das Vorstandstrio Louis Sauter, Manuel Teufel und Nadine Berner mit ihrem Gefolge ein. Nach der gereimten Begrüßung durch die Vorstände übernahm Joe Lehleuter die Moderation des Abends. Das Programm begann mit der mittleren Garde, die ihren schwungvollen Gardetanz aufführte. „Da braucht es uns nicht Angst werden um den Nachwuchs der großen Garde“, lobte der Moderator die Mädchen, die im Alter zwischen zehn und 13 Jahren sind. Die sieben Damen der Frauengemeinschaft führte den lustigen Sketch „Kasse bitte“ auf, der die traumatischen Erfahrungen an der Supermarktkasse beleuchtete.

Die professionell anmutenden und synchron getanzten Schritte der großen Garde wurden mit stürmischem Applaus des Publikums honoriert. Vor der ersten Pause erklärte Greta von der Alb alias Reinhold Teufel die weltpolitischen heiklen Themen und sparte aber auch die kommunalpolitischen Verfehlungen nicht aus. Die Pause wurde von Alleinunterhalter Sascha mit Schunkelliedern verkürzt, viele nutzten aber auch den Weg zur Fotobox.

Die Fasnetsausschreier, die am Abend zuvor im Ort unterwegs waren, um zum Bürgerball einzuladen, reimten als die zwölf „heilige Mönch vom Waga raa“ über diverse Missgeschicke. Auch Narrenschultes Wolfgang Reiser deckte allerhand auf, was die Betroffenen vielleicht lieber unter den Teppich gekehrt hätten. Sehr lustig war er Auftritt von Patrick Pröbstle, der erstmals einen Programmpunkt beisteuerte. Als Vollblutmusiker erklärte er, weshalb es einem Musiker nach einem Auftritt mit der Kapelle so schwer gemacht wird, nüchtern zu bleiben und er daher zwangsläufig alkoholisiert heim kommt. Das von Lachen geschüttelte Publikum erfuhr dabei, dass mitunter sogar russisch gesprochen wird.

Die mittlere Garde tanzte ihren Showtanz, der in die Unterwasserwelt entführte. Die große Garde mit ihrem Showtanz „Schach – ein königliches Spiel“ führte eine wirklich fernsehreifen Tanz auf, bei dem jedes Detail perfekt abgestimmt war und zum wahren Augenschmaus wurde, wie Moderator Lehleuter richtig feststellte. Die Jungs vom Bauwagen feierten mit „Bruder Act“ ihren ersten Aufritt und legten einen fröhlichen Tanz aufs Parkett. Natürlich war auch der Zunftrat wieder mit einem Tanz dabei. Aschenputtel Holger Bohner und die starken Männer wurden von Conny Fritz angeleitet und tanzten hochkonzentriert. Auch sie mussten eine Zugabe liefern, ehe zum lautstarken Abschluss die Guggamusik alle von den Stühlen riss.