Weihnachtsbäume in Hettingen bekommen eine zweite Chance

Die beiden städtischen Weihnachtsbäume sind in Hettingen zu Narrenbäumen umfunktioniert worden. Ganz auf die fünfte Jahreszeit wollte die Hettinger Narrenzunft „Felsachlupfer“ nicht verzichten.

„Kurz vor dem Dreikönigstag“, so Zunftpräsident Tobias Liener, „war schon klar, dass wir keinen Narrenbaum wie sonst aufstellen können.“ Und weil nach diesem Tag die Stadt die Weihnachtsbäume auf dem Ortsplatz und vor dem Rathaus zügig abräumt, hieß es schnell handeln. Bürgermeisterin Dagmar Kuster war von der Idee, die Weihnachtsbäume weiter zu verwerten, gleich angetan. Die Stadt entfernte die Weihnachtsbeleuchtung und überlässt die spätere Entsorgung dem Narrenverein. Liener und sein ebenfalls im Zunftrat aktiver Zwillingsbruder Thomas machten sich an die Arbeit und schmückten die Bäume, die unten zuvor geschält wurden, mit bunten Bändern. Mathias Kern hob mit seiner fahrbaren Hubarbeitsbühne Liener praktischerweise auf die richtige Arbeitshöhe. Damit trotz Pandemie viele Hettinger Narren beteiligt sein können, rief die Narrenzunft über die Sozialen Netzwerke und das Amtsblatt dazu auf, es ihnen nachzumachen. Unter dem Motto „Hol dir die Corona-Fasnet 2021 zu dir hoim“ sollten möglichst viele dem Christbaum eine zweite Chance als Narrenbaum geben. Wer dann ein Foto vom Baum der Zunft zugeschickt hat, bekommt noch ein kleines Geschenk. Mehrere Hettinger Narren beteiligten sich an der Aktion und setzten zudem ein närrisches Statusbild in ihr Smartphone. So bleiben die Narren in Verbindung. Denn auch wenn man sich an die Pandemievorgaben hält, ist die Zunft gedanklich bei dem, was jetzt wäre. „Die Regeln müssen sein, aber glücklich sind wir natürlich nicht darüber“, so Liener. „Von heute auf morgen“ wolle man das Beste aus der Situation machen und zudem hoffen alle, dass im nächsten Jahr wieder richtig Fasnet gefeiert werden kann.