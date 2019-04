Vorstufenorchester spielt erstmals vor Publikum

Nach zweijähriger Pause veranstaltet der Musikverein Inneringen wieder ein Osterkonzert. Dieses beginnt am Sonntag, 21. April, um 20 Uhr in der renovierten Albhalle. Am abwechslungsreichen Programm beteiligen sich erstmals die jüngsten Musiker vom Vorstufenorchester.

Unter der Leitung von Ausbilderin Britta Schmid präsentieren sich die Jugendlichen erstmals mit drei ausgewählten Stücken der Öffentlichkeit, darunter „Mini-Rock“. Im vergangenen Jahr hatten sich die Jugendlichen mit dem Zweck zusammengeschlossen, eine Vorstufe zur Jugendkapelle zu bilden. Ihr verheißungsvoller Name: Rock ’n’ Roll 0815.

Als zweiter Programmpunkt wird beim Osterkonzert die Jugendkapelle „Around the Sound“ auftreten. Der Nachwuchs spielt drei verschiedene Stücke, darunter einen Marsch und das Stück „Barocco“, mit dem sie einen Ausflug in das Rondo Veneziano wagen. Die jungen Musiker aus Veringendorf, Hettingen und Inneringen zeigen ihr Können unter der Leitung von Martin Hohmann, der in Zukunft von Simon Lieb ersetzt wird.

Das Erwachsenenorchester der Musikkapelle Inneringen unter der Leitung von Michael Muntowitz hat sich ebenfalls intensiv auf das Konzert vorbereitet. So arbeiteten die Musiker bei einem Probenwochenende mit vier Dirigenten an der Interpretation und Technik der Stücke.

Das Programm beinhaltet eine breite Palette, die vom traditionellen Marsch bis hin zur Interpretation eines Mozart-Stücks reicht. Zu hören gibt es ein Stück von Vangelis, aber auch ein Medley mit dem Namen „Eye of the Tiger“ mit Musik aus den legendären „Rocky“-Filmen.

Die Pause wird genutzt, um Ehrungen für langjährige aktive Musiker auszusprechen.