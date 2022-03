Vorstand wird neu gewählt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Da 2021 coronabedingt keine Hauptversammlung stattfinden konnte, gab 1. Vorsitzender Frank Businger einen Überblick über die vergangenen zwei Vereinsjahre. Dabei hob er sowohl positive Aktivitäten hervor, wie beispielsweise Auftritte bei zwei Hochzeiten von Vereinsmitgliedern, aber auch dem Tod von zwei Ehrenmitgliedern wurde gedacht. Auch das geplante Konzert für 2021 wurde thematisiert, da bis kurz vor dem Konzertermin Proben stattfanden und sogar das Probenwochenende in der Jugendherberge in Erpfingen abgehalten wurde.

Da kaum Aktivitäten stattfinden konnten, hatte der Musikverein ein finanzielles Defizit, sieht sich aber noch solide aufgestellt.

Dirigent Martin Hohmann blickte auf seine noch kurze Amtszeit, die im Sommer 2021 startete, zurück. Er bedankte sich für die Unterstützung bei den Musikantinnen und Musikanten und hob das Probenwochenende aus musikalischen, aber auch kameradschaftlichen Gesichtspunkten hervor.

Jugendleiterin Carolin Alber-Knaus gab einen Überblick über die Aktivitäten der Jugend des Musikvereins. Dabei hob sie die engere Zusammenarbeit in Sachen Ausbildung mit dem Musikverein Inneringen hervor. Aktuell befinden sich 14 Kinder in der Gemeinde Hettingen in musikalischer Ausbildung.

Die Entlastung der Vorstandschaft und die Wahlleitung wurde von Stadträtin Gertrud Lieb durchgeführt. Sie bedankte sich im Namen der Stadt für die spontanen Auftritte bei Veranstaltungen, wie beispielsweise bei der Grundsteinlegung der BeneVit Senioren Wohnanlage.

Gewählt wurden Frank Businger (1. Vorsitzender), Hans-Jürgen Businger (3. Vorsitzender), Bernd Mayer (Schriftführer), Simon Lieb (Beisitzer) und Martin Hohmann (Beisitzer) für jeweils zwei Jahre.

Als Ersatz für die nicht stattgefundene Hauptversammlung im Jahr 2021 wurden folgende Personen für jeweils ein Jahr gewählt: Ramona Businger (2. Vorsitzende), Jana Zilian (Kassiererin), Norbert Lieb (Noten- und Instrumentenwart), Hannah Steinle (Jugendleiterin), Claudia Friedrich (Beisitzerin), Anna Lieb (Beisitzerin), Carolin Alber-Knaus (Beisitzerin), Brigitte Genkinger (Besitzerin passiv), Elmar Steinle (Kassenprüfer) und Anna Lieb (Kassenprüferin).

Im Anschluss fand die Hauptversammlung des Förderverein Musikverein Hettingen 1857 e.V. statt. Gewählt wurden Frank Businger (1. Vorsitzender), Jana Zilian (Kassiererin), Bernd Friedrich (Beisitzer), Andrea Businger (Beisitzer), Elmar Steinle (Kassenprüfer) und Anna Lieb (Kassenprüferin) für jeweils ein Jahr.