Vorschlag: Dagmar Kuster als Playmate

Der Narrenverein Felsaschlupfer hat zu einem bunten Programm eingeladen. Es wurde in der Laucherttalhalle gehörig gelästert und das Tanzbein geschwungen. Die langjährigen Zunfträte Peter Lohrmann, Jürgen Steinle und Hubert Halder wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt und vier besonders fleißige Vereinsmitglieder, Maria Gillhart, Claudia Hinz, Maria Hupfauf und Annemie Ott, erhielten eine Auszeichnung.

Der „Schmotziga“ sei der Hauptfeiertag der Hettinger, so verkündete es Zunftpräsident Tobias Liener per Radio der Welt. Der Bürgerball am Samstag darauf gehöre mit seinen Beiträgen, in denen Witz und körperliche Beweglichkeit öffentlich demonstriert werden, natürlich genauso dazu. Bernd Friedrich moderierte ein reichhaltiges Programm, zwischendurch sorgte das Partyduo Andi und Nici für Fastnachtsstimmung. Nach dem Einmarsch von Zunftrat, Gruppenleitern und Garde berichtete Präse Liener in Versen von seiner harten Arbeit: Vom „Boom stella“ ohne abgebrannte Seilwinde bis zu Dolmetscheraufgaben, wenn der Frieder „Stjacke“ für Stecken sagt und ein Tübinger „Jacke“ versteht, hatte er allerlei zu tun. Reichlich Applaus bekam er zwar von seinem Narrenvolk, aber das Bedauern hielt sich begreiflicherweise in Grenzen.

Sportlich und phantasievoll zeigte sich die Garde, die unter der Leitung von Nadine Businger und Carina Reule-Gässler erst in Uniform Bein wie tänzerisches Können zeigte und später Afrika mit Frauenpower und Wildtieren auf die Bühne brachte. Auch die jüngsten Hexen erfreuten unter Anleitung von „Hexenvater“ Markus Beck, Andreas Stauss und Nadine Businger mit ihrer Akrobatik und Hexen-Performance. Die Felsenschlupfer tanzten und hüpften zur Freude des Publikums als mexikanische Hühner unter der Leitung von Corinna Kanz in Leuchtstreifen durch die Nacht.

Der „große Krätsche“, alias Wilfried Liener, gab sich die Ehre und lobte die Hettinger wohlgelaunt über den Schellenkönig. Er komme gerade „vo Schtuagert vom Regiera“ und sei auf dem Weg „mei Gerlinde zom Verfüahra“.

Vier grüne Ampeln für „Krätsche“

Ihn freue, dass er am Ortseingang mit vier „grüne Ampla beim Trumpf“ als Festbeleuchtung empfangen werde. Als Grüner wähle er neuerdings den unteren Weg, denn es sei anstrengend mit „den oberen Bewohnern“, die mal Fernwärme, mal Windräder planen und dann wieder „als Qual“ verwerfen: „Aber ihr in Hettinga send authentisch ond et so überzwerch.“ Er lobt die Übererfüllung der Frauenquote im Rathaus, meterlange Schlangen vor dem Frauenklo, Frau Bürgermeisterin als Model mittendrin und schlägt vor: „Kuschter im Playboy ganz illuschter“. Von den Gemeinderäten wolle er eine „erwähna, dia isch aufg’stiega wia a Fontäne“. Die Gertrud mache und könne allerlei: „Dia Frau ka alles außer Hochdeutsch.“ Frisieren lasse er sich jetzt ebenfalls „beim Sese“: „I find des ischt de beschte Nachrichtenagentur mit strukturierter Fragekultur.“

Klaus-Peter aus Veringendorf, alias Daniel Brehm, berichtete von seinem seelischen Tief: „Was ia au mach, alles goht schief.“ Ob mit seinem Punktekonto als Autofahrer, auf das die VFBler stolz wären, oder als Heimwerker beim Kampf mit der Tapete. Die italienisch-schwäbische Bäuerin Maria Hupfauf parierte auf das „körperliche Übergewicht“ mit dem „geistigen Untergewicht“ ihrer angetrauten Hälfte. Während sie sich schlafend stellt, tastet er sie ab und während sie freudig erregt wartet, sagte er: „Schlaf weiter, ich such nur die Fernbedienung.“ Der Walker Robert Steinhart hatte bei seinen Beobachtungen die Jäger im Visier: „Han i mi aufrega miassa.“ Die Spinner „mit einem Einkaufskörbchen auf der Anhängerkupplung“ denken, ihnen gehöre der Wald alleine und machen dann nur eine Treibjagd „weil ma alloi z’faul isch“. Auch Präse Tobias wusste anschaulich über die Abgründe eines modernen WCs mit Fernbedienung und mit und ohne „Ladytaste“ zu berichten.

Der Höhepunkt war wieder der Auftritt der Zunfträte, diesmal mit einem erfrischenden Musical: Tobias Liener nahm als Schneewittchen den Apfel der bösen Schwiegermutter (Andreas Stauss), die sieben Zwerge trauern um das schöne Kind, doch dann kommt der Märchenprinz (Sabine Ott) und erweckt sie. Bevor das Publikum die Bühne tanzend eroberte oder sich in die Bar zurückzog, heizte Bernd Friedrich gegen Mitternacht mit der Hexenmusik die Stimmung noch einmal richtig auf.