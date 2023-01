Von der Fasnetsfeier direkt in die Zelle

Nach einer vorausgegangenen Beleidigung gegenüber anderen Festbesuchern erhielt ein 25-jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen gegen 3.39 Uhr für das Festzelt in Inneringen von der Polizei einen Platzverweis.

Diesem Platzverweis kam der Mann laut Polizeibericht nicht nach, stattdessen rempelte er die eingesetzten Polizeibeamten an und schubste sie beiseite. Daraufhin wurde der angedrohte Gewahrsam in Vollzug gesetzt, der auch richterlich bestätigt wurde. Den Rest der Nacht musste der Mann schließlich in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Sigmaringen verbringen.

Ihn erwartet neben einer Beleidigungsanzeige auch eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.