Vereine überraschen Klinikmitarbeiter mit 500 Tafeln Schokolade

Da hat Christine Neu, Interimsgeschäftsführerin der drei Krankenhäuser im Landkreis Sigmaringen, nicht schlecht gestaunt: Für die fleißigen Alltagshelden der Sigmaringer Klinik durfte sie 500 Tafeln Schokolade entgegennehmen – gespendet vom Sigmaringer Kreisverband Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und vom Inneringer Obst- und Gartenbauverein. Die Idee zu der schönen Geste hatte Nina Hainzl, die sich als aktives Mitglied in beiden Vereinen engagiert.

Zum jährlichen internationalen Tag des Baums, der am 25. April gefeiert wird, veranstaltet die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald üblicherweise eine Baumpflanzaktion im Landkreis. Im vergangenen Jahr beispielsweise wurde zusammen mit dem Inneringer Kindergarten mit einem Festakt ein Apfelbaum im Pfarrgarten gesetzt.

Als klar war, dass eine Baumpflanzung wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden kann, kam Försterin Nina Hainzl auf die Idee mit der Schokolade für die Alltagshelden, die an vorderster Front gegen die Covid-19-Erkrankungen kämpfen. Bei dem Geschenk handelt es sich allerdings nicht um gewöhnliche Schokolade: Die „gute Schokolade“ ist ein Projekt der Stiftung „Plant for the Planet“. Sie wird klimaneutral produziert und mit einem Zertifikat für fairen Handel ausgezeichnet. Darüber hinaus verzichten sowohl Händler als auch Hersteller auf ihren Gewinn. Fünf verkaufte Tafeln Schokolade ermöglichen die Pflanzung eines Baums in unterschiedlichen Pflanzprojekten weltweit. Und ganz nebenbei ist die Schokolade bei der Überprüfung durch die Stiftung Warentest als beste Schokolade unter 25 verschiedenen Sorten ausgezeichnet worden.

„Es ist in diesem Jahr also eine etwas andere Art der Baumpflanzaktion“, sagte Klaus Burger, Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, bei der Übergabe. „Zudem können wir ,Dankeschön’ sagen an die Belegschaft des Krankenhauses für ihre beispielhafte Leistung in dieser schweren Zeit.“ Auch Martin Teufel vom Obst- und Gartenbauverein erklärte, dass im Vereinsvorstand klar gewesen sei, dass man sich an dieser Aktion finanziell beteilige, um die Wertschätzung und Anerkennung für die Klinikmitarbeiter auszudrücken.

Christine Neu bedankte sich für die Überraschung. Solche Zeichen der Anerkennung täten gut, sagte sie. „Alle Mitarbeiter erbringen momentan Unfassbares. Es ist körperlich anstrengend und zudem bedarf es der geistigen Flexibilität. Da tut die Schokolade für die Nerven sehr gut.“