Unbekannter löst mehrfach Radmuttern an Elektroauto

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Dienstag, 14., und Dienstag, 28. Juli, mehrfach die Radmuttern an einem Auto gelöst, das an der Berthold-Leibinger-Straße in Hettingen stand. Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, handelt es sich um ein Elektroauto der Marke VW. Glücklicherweise bemerkte der Autofahrer jeweils rechtzeitig, dass an seinem Fahrzeug etwas nicht stimmt. Dadurch entstand auch kein Sachschaden. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07574/92 16 87 an den Polizeiposten Gammertingen zu wenden.