Unbekannte beschmieren Zug

In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen haben Unbekannte auf dem Bahnhofsgelände in Hettingen einen abgestellten Triebwagen mit Graffiti verunstaltet, das teilt die Polizei mit. Die Täter beschmierten den Wagen mit verschieden Schriftzügen und verursachten so einen Schaden von mindestens 500 Euro. Zeugen, die in der Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Gammertingen zu melden.